Tsunamivarsel etter jordskjelv i Haiti – omkomne bekreftet

Haiti er rammet av et kraftig jordskjelv, melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det er sendt ut tsunamivarsel, og myndighetene bekrefter omkomne.

NTB-AFP-AP

14. aug. 2021 16:15 Sist oppdatert nå nettopp

Skjelvet fant sted lørdag morgen og hadde en styrke på 7,2, ifølge jordskjelvsenteret. Episenteret var i havet 15 mil vest for hovedstaden Port-au-Prince.

Det ganske langvarige skjelvet kunne kjennes over hele landet og i nabolandet Den dominikanske republikk, og det er allerede meldt om dødsfall og materielle skader på halvøya sørvest i landet.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS frykter et veldig skadeomfang, og det er sendt ut tsunamivarsel for deler av kysten.

I Port-au-Prince rømte mange ut av husene sine da skjelvet begynte. I 2010 ble Haiti rammet av et jordskjelv som krevde mer enn 200 000 liv og gjorde enorme materialle skader i det fattige karibiske landet.

Bråvåknet og løp

Naomi Varneus, en 34 år gammel kvinne i hovedstaden Port-au-Prince, våknet brått av at hele sengen ristet.

– Jeg hadde ikke tid til å ta på meg skoene, vi gjennomlevde jordskjelvet i 2010 og jeg skjønte at det bare var å løpe, sier Varneus til telegrambyrået AP. Ute på gaten kom hun på at både de to barna og moren hennes var igjen inne i bygningen.

– Naboen min gikk inn og ba dem komme seg ut. Vi løp, sier Verneus.

Saken oppdateres.