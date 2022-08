Putins tyske venn saksøker nasjonalforsamlingen

Tidligere forbundskansler Gerhard Schröder har markert seg som en av Vladimir Putins beste venner i Vesten. Nå saksøker han forbundsdagen.

Etter at han ga seg som politiker har Gerhard Schröder hatt stor nytte av sin kontakt med Vladimir Putin.

11 minutter siden

I mai fikk tyske politikere nok. De ville ikke lenger at skattebetalerne skulle ta regningen for Gerhard Schröders kontor i Forbundsdagen. Hvert år får han 400.000 euro, nesten 4 millioner kroner, til kontoret sitt.

Tidligere statsministre har rett til et kontor i Forbundsdagen. Inkludert i dette er nødvendig personale. Etter Russlands angrep på Ukraina den 24. februar i år ble det stilt spørsmål rundt Schröders kontor. Han har markert seg som en av Vladimir Putins sterkeste støttespillere i Vesten.

Kort tid før angrepet på Ukraina anklaget han landet for «sabelrasling». Senere har han sagt at Vladimir Putin ikke kan holdes ansvarlig for russiske krigsforbrytelser i Ukraina.

Lukrative styreverv

Noe av det siste Schröder gjorde før han gikk av som forbundskansler i 2005 var å godkjenne planene for gassledningen Nord Stream 2. Ledningen skulle frakte gass under Østersjøen, fra Russland til Tyskland.

Kort tid etter ble han styreleder i selskapet som sto for utbyggingen. Dette var bare ett av vervene Schröder fikk i russisk næringsliv. Vervene ga ham flere millioner kroner i årslønn.

Etter invasjonen krevde mange politikere at han skulle trekke seg fra vervene. I det sosialdemokratiske partiet ønsket mange å ekskludere ham.

Ullen begrunnelse

I mai vedtok forbundsdagens budsjettkomité at Schröder ikke lenger skulle få dekket kontorutgiftene.

Begrunnelsen for vedtaket er litt uklar. Det var viktig for politikerne å unngå direkte kritikk av Schröders meninger, skrev The Financial Times den gangen.

Derfor blir hverken styrevervene i russiske bedrifter eller vennskapet med Putin nevnt. I stedet er begrunnelsen at han «ikke lenger utfører oppgaver som har med kontoret å gjøre».

«Eneveldig fyrstedømme»

Schröder fikk beholde pensjonen sin på 8300 euro i måneden. Han er heller ikke fratatt sikkerhetsvaktene sine.

Fredag ble det kjent at han saksøker Forbundsdagen for å få tilbake kontoret sitt.

Advokaten hans angriper begrunnelsen for vedtaket i mai. Ifølge stevning minner vedtaket mest om noe som kunne skjedd i «et eneveldig fyrstedømme», og ikke i et rettssamfunn.