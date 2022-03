Kun tre har gjort det før ham: – Dette kommer i historiebøkene

Ukrainas president havner på en liten eksklusiv liste når han onsdag taler til Stortinget. Volodymyr Zelenskyj blir den fjerde utenlandske taleren gjennom historien.

Volodymyr Zelenskyj har talt til en rekke nasjonalforsamlinger de siste ukene. Dette bildet er fra talen til det danske Folketinget. Nå kommer Norge også på denne listen.

30. mars 2022 09:38 Sist oppdatert 14 minutter siden

Aftenposten vil sende talen direkte kl. 14.

– Det er helt spesielt at Zelenskyj får tale i stortingssalen. Situasjonen blir oppfattet som helt unntaksmessig. Begivenhetene er av en så enestående karakter at det er på sin plass å gjøre unntak fra regelen.

Det sier Hilmar Rommetvedt. Forsker ved forskningsinstituttet NORCE.

Gjennom Stortingets historie har kun tre utenlandske talere fått plass ved talerstolen i stortingssalen. Onsdag blir Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj den fjerde.

– Det er ikke en hvilken som helst talerstol. Den er forbeholdt de folkevalgte, sier Rommetvedt til NTB.

Vil han komme med et spesielt ønske til Norge?

De siste ukene har den ukrainske presidenten holdt taler for de folkevalgte i en rekke vestlige land, blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige.

At Norge skulle være med på den listen var det full enighet om på Stortinget, ifølge stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

– Dette er den største krigen og humanitære katastrofen i Europa siden 2. verdenskrig. Alle står sammen om å vise solidaritet med det ukrainske folket, sier han til NTB.

Det er ventet at innholdet i talen vil følge noe av det samme mønsteret som har kjennetegnet de andre talene: Takk for støtte og oppfordring om sterke reaksjoner mot Russland.

Men kanskje vil han også komme med en spesiell og øremerket bønn til Norge, slik han gjorde da han talte til det danske Folketinget.

Presidenten ba danskene hjelpe til med oppbyggingen av byen Mykolajiv, som senest tirsdag ble rammet av et russisk angrep.

Talen til den ukrainske presidenten til det britiske parlamentet var nærmest et ekko fra en av Winston Churchills taler under 2. verdenskrig: – Vi skal kjempe i skogene, langs kysten og i gatene, sa Zelenskyj.

Ett av få unntak fra regelen

Stortingets talerstol er forbeholdt norske folkevalgte. Gjennom 200 år ble det kun gjort unntak én gang for denne regelen. Det var da Sir Winston Churchill besøkte Norge og Oslo i 1948.

Under besøket ble han takket for sin innsats under krigen og ble blant annet utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

– Det kan egentlig virke rart at Churchill fikk tale, han var jo ikke engang statsminister i 1948. Det var som leder av kampen mot nazistene og redningsmann under andre verdenskrig han slapp til og ble hyllet, sier Bjørn Arne Steine.

Han er historiker og seniorrådgiver i Stortingets administrasjon.

Men det er likheter mellom det Churchill tok opp i sin tale, og det som er blitt fremhevet som viktig for at Zelenskyj får tale.

– Han snakket om styrken i parlamentariske institusjoner og demokratisk ordskifte, og om å leve i fred, forteller Steine.

De to neste utenlandske talerne kom i 2014, da Stortinget feiret 200 års-jubileet til den norske grunnloven. Under minnemøtet i stortingssalen holdt det danske Folketingets formann Mogens Lykketoft og den svenske Riksdagens talmann Per Westerberg taler.

Originalbildet er tapt, men dennelitt uklare kopien viser et historisk øyeblikk i Stortingets historie. Sir Winston Churchill var den første utlending som fikk tale i Stortinget. Det skjedde i 1948.

Mener talen har symbolsk verdi

Når Zelenskyj taler i Stortinget onsdag klokken 14, blir han altså den fjerde utenlandske representanten til å tale i stortingssalen. Ingen har så langt talt i et formelt møte i salen, og det vil heller ikke Zelenskyj gjøre.

Likevel vil talen være et betydningsfullt øyeblikk, ifølge stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Dette kommer i historiebøkene. Jeg mener det har tung symbolsk verdi. Stortinget er demokratiets bankende hjerte i Norge.

Han mener den ekstraordinære situasjonen i Europa åpner for å gjøre unntak fra regelen om at kun norske folkevalgte får stå ved talerstolen i Stortinget.

– Det vi nå ser, er noe vi trodde vi hadde lagt bak oss etter 2. verdenskrig. Det handler om verdiene Norge og Europa har vært opptatt av, selvstendighet, frihet og demokrati, sier Gharahkhani, før han fortsetter:

– De verdiene er truet. Derfor er det viktig å la ham tale.