I USA går de inn for evig sommertid. Når følger vi etter?

Natt til søndag klokken 02.00 stiller vi klokken til sommertid. Endelig?

Her ser vi vintersolen på vei ned i desember 2021. Det var et nydelig skue. Dessverre satt du nok fremdeles på jobb og fikk ikke sett den.

Én gang i tiden, for lenge, lenge siden, begynte man å stille klokken frem en time om våren og tilbake en time om høsten. Den første spede ideen var at man skulle stille klokken for å utnytte mer av dagslyset.

Det ville dermed redusere antall stearinlys (!) man brukte.

Dette gjør vi, til tross for alle mulige slags teknologiske fremskritt, fortsatt. Hvert eneste år vedlikeholder vi en idé som ikke bare er forvirrende, men også (litt) farlig.

Først: Problemet er ikke den kommende lysrusen vi får når vi endelig får lov til å bruke sommertid. Det er vintertiden som er den store stygge ulven.

Se for deg dette:

Mens du fortsatt tviholder på sommeren, kommer vintertiden og dytter deg rett inn i mørket siste helg i oktober. Det er med sjokk og vantro man plutselig ser det er mørkt når man kommer på jobb og mørkt når man drar.

Var det virkelig så mørkt og ille, spør man seg selv når man går hjemover. På mobilen leser du artikler om vinterdepresjoner som årlig har begynt å dukke opp i avisene.

For ja, vi blir mørke i sinnet også.

Folk takler slike overganger dårlig. Forskning viser at er flere bilulykker, flere hjerteinfarkt og flere som legges inn på psykiatrisk avdeling når man stiller klokken.

Alle (med) barn sliter i tillegg med overgangsperioden siden barn er mer sensitive på søvn. De våkner plutselig en time feil.

Alt dette vil man ha en slutt på. Nå går amerikanerne i bresjen!

Enstemmig (!)

I USA ble det den 15. mars vedtatt en enstemmig resolusjon om å gjøre sommertid til den nye normalen. Sunshine protection act har ikke bare et godt navn, det er også en viktig sak.

Hør her:

En dansk studie fra 2017 viser at man så en 11 prosents økning i hvor mange som ble diagnostisert med depresjoner i de påfølgende 10 ukene etter man stiller klokken tilbake til vintertid.

Hvorfor?

To mulige forklaringer peker seg ut. Mange lange mørke kvelder er i utgangspunktet rett og slett negative for den mentale helsen til mange. Og for alle dem som tidligere har hatt en tung vinter, tjener overgangen til vintertid som en svært effektiv alarm på at livet kommer til å bli kjipt fremover.

Man observerte ingen tilsvarende effekter på å stille klokken fra vinter- til sommertid.

Og ja, det var kanskje riktig med vintertid før da man trengte lyset på morgenen. I 1930, da over 40 prosent jobbet i primærnæringen, kan det ha vært fornuftig. Som melkebøndene sier: Kua stiller ikke klokken.

I 2022 derimot, er det rundt tre prosent som har slike jobber.

For andre yrkesgrupper er det vanskelig å se noen gode grunner til å fortsette med vintertid. Det er tross alt fullt mulig for yrker som vil maksimere lysutbyttet i arbeidstiden, å starte senere på jobb vinterstid. For dem i serverings-, varehandels- og underholdningsbransjen, er det trolig positivt.

Kan vi få låne litt av sommerlyset til vinteren?

Evig sommer

EU har diskutert spørsmålet, men det tar tid.

Europaparlamentet besluttet faktisk i 2018 å gå bort fra sommer- og vintertid. I en digital avstemning ble det et overveldende flertall for å avskaffe praksisen med å stille klokken. Avstemmingen hadde riktignok tynt «oppmøte», men forslaget ble vedtatt i tråd med flertallet.

Siden dette har ministerrådet trenert saken og sier de ønsker ytterligere konsekvensutredninger. På grunn av forsinkelser pandemien har skapt, har lite skjedd. Derfor må fortsatt tidsminister Jan Christian Vestre (Ap) ut og varsle at vi igjen må stille klokken.

– Kveldene vil bli lysere, selv om verden er blitt mørkere. Jeg skulle ønske at vi kunne stille klokken til en tid der både krig og pandemi var over, sa Jan Christian Vestre til NTB.

Nok en mørk ettermiddag i Oslo.

Alle Norges tidsministere, eller næringsministere som de er mer kjent som, siden 2018-avgjørelsen har uttalt seg om spørsmålet etter saken i EU. De sier at de vil avvente, og trolig følge, avgjørelsen til EU.

Sommer hele året?

Det store spørsmålet blir da: Permanent vintertid eller permanent sommertid?

Det åpenbare svaret bør selvsagt være sommertid hele året.

I tillegg til at man slipper å sende folk rett inn i depresjoner, har sommertid også positive ringvirkninger for næringslivet. Folk blir ikke bare gladere, de får muligheten til å være mer ute om kveldene. Det mener flere næringer vil slå rett inn på bunnlinjen deres og deretter inn på økonomien som helhet.

Lysere kvelder kan også føre til mindre kriminalitet og færre trafikkulykker, tror noen.

Så hvem er imot?

Med unntak av melkebøndene, sier søvneksperter at lysere kvelder vil føre til at man sovner senere på kvelden. Kroppens hormonproduksjon følger lyset og dermed når du blir trøtt. Lysere kvelder kan dermed gi søvnunderskudd, og man vet at mangel på søvn har flere negative helseeffekter på folk.

Et spørsmål er hvor relevant dette er for Norge som allerede har svært store variasjoner, ja til og med midnattsol og dager hvor solen knapt står opp, mellom årstidene.

PS: Med dagens noe gammeldagse system, er regelen slik at man stiller klokken i retning sommeren, altså frem om våren og tilbake på høsten.