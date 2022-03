Harde kamper, nye samtaler og masseflukt har preget torsdagen

De blodige kampene fortsetter. Det samme gjør forhandlingene. Dette er det viktigste som har skjedd i torsdag.

Brannmenn slukker en brann i en bygning i Kharkiv som huset den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU på onsdag. Bygningen er en av mange som er truffet av russisk beskytning de siste dagene.

3. mars 2022 20:25 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag gikk krigen i Ukraina inn i sitt syvende døgn. Russlands angrep fortsetter og flere byer kan stå for fall. Disse hendelsene har preget dagen.

1. Kampene fortsetter

Torsdag ble det igjen meldt om harde kamper mellom de russiske og ukrainske styrker i både nord, øst og sør i landet. De sivile ødeleggelsene er enorme. Bildene viser store sår over hele Ukraina.

Natt til torsdag ble hovedstaden Kyiv rammet av en rekke kraftige eksplosjoner. Men det fryktede fremstøtet mot byen lar vente på seg.

Forsvarsdepartementet i Kyiv fastholder at byen fortsatt er under ukrainsk kontroll, men under «ubønnhørlige» luftangrep og uten strømforsyning.

Det britiske forsvarsdepartementet sa torsdag morgen at den seks mil lange russiske militærkolonnen praktisk talt har stått stille i tre dager.

Dette satellittbildet fra mandag viser den russiske militærkolonnen ved Ivankiv, nordvest for Kyiv.

Russiske styrker skal til nå bare ha tatt kontroll over én større by i Ukraina: Den strategisk viktige byen Kherson.

Torsdag fortsatte også angrepene mot havnebyen Mariupol, som nå er omringet av russiskstøttede separatister fra Donetsk.

Også landets nest største by Kharkiv angripes stadig. Der bor det rundt 1,4 millioner mennesker. Havnebyen Odesa ved Svartehavet angripes også stadig oftere.

Russlands president Vladimir Putin holdt torsdag en TV-tale der han hevdet at Russland kjemper mot «nynazister» i Ukraina.

Putin skal også ha snakket med Frankrikes president Emmanuel Macron torsdag. Da skal han ha sagt at kampen mot «militante nasjonalister» i Ukraina vil fortsette med uforminsket styrke.

Ødeleggelsene er store i Ukrainas nest største by Kharkiv.

2. Masseflukten fortsetter

I takt med de russiske angrepene, fortsetter masseflukten fra Ukraina.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har over en million mennesker nå søkt tilflukt i naboland.

Minst like mange skal være på flukt i eget land.

FN har tidligere anslått at opptil fire millioner ukrainere kan komme til å flykte, men har advart om at tallet kan bli enda høyere.

Situasjonen ved grenseovergangene er kaotisk, og myndigheter og hjelpearbeidere kjemper døgnet rundt for å skaffe flyktningene nok mat, vann og tak over hodet.

Hjelpeorganisasjoner advarer om at nødhjelpslagrene inne i Ukraina er nå i ferd med å gå tomme.

Mange flyktninger fra Ukraina krysser grensen mot Polen. På stasjonen i grensebyen Przemusl samles mennesker på flukt.

3. Nye forhandlinger er i gang

Mens kampene raser og ukrainere flykter, møtes Russland og Ukraina til nye samtaler i Hviterussland torsdag ettermiddag.

Den russiske delegasjonen ledes av president Vladimir Putins nære venn, tidligere kulturminister Vladimir Medinskij.

I 16-tida norsk tid bekreftet Zelenskyjs kontor at samtalene var i gang.

Ukraina krever våpenhvile, men håper i det minste å kunne overtale Russland til å åpne humanitære korridorer fra de store byene.

Sergej Lavrov at Ukraina anerkjenner Krim-halvøya, som ble annektert av Moskva i 2014, som en del av Russland. Russland krever også at de to selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina blir formelt anerkjent av ukrainske myndigheter.

Da Aftenposten gikk i trykken torsdag, var det nettopp kommet meldinger om at Ukraina og Russland skal ha oppnådd en «forståelse» om evakuering av sivile.

Utover det førte torsdagens samtaler ikke til resultatene som den ukrainske siden hadde håpet på, opplyser en ukrainsk tjenesteperson til Reuters.

Ved grenseovergangen i Korczova i Polen er det en jevn strøm av flyktninger fra ukrainsk side.

4. EU gir ukrainske flyktninger kollektiv beskyttelse

EUs innenriksministre ble torsdag enige om å ta i bruk et massefluktdirektiv som gir kollektiv beskyttelse til alle som flykter fra Ukraina.

Også Norge har åpnet for å gi midlertidig, kollektiv beskyttelse til alle som flykter fra Ukraina.

Direktivet om kollektiv beskyttelse av flyktninger ble opprettet etter krigen på Balkan på 1990-tallet, men ble aldri tatt i bruk.

Det er dermed første gang i historien at EU vil gi kollektiv beskyttelse av alle som flykter fra en spesifikk krig i et land.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltok på torsdagens ministermøte i Brussel der saken ble diskutert.

5: Moldova og Georgia søker om EU-medlemskap

Både geogiske og moldovske myndigheter leverte torsdag inn sin formelle søknad om å bli medlem av EU. De to landene var del av Sovjetunionen fram til oppløsningen i 1991. Moldova grenser til Ukraina i øst.

Søknadene blir levert dagen etter at EU-topper kom med støttende uttalelser til Ukrainas søknad om medlemskap i unionen. Ukrainas søknad ble levert på mandag.

De tre landene har alle russiskstøttede utbryterrepublikker på eget territorium. Georgia ble i 2008 invadert av Russland i en to uker lang tid som kostet flere hundre sivile liv.