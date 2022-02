Sverige fjerner koronatiltakene neste uke

Sverige følger etter Danmark og Norge: Åpner opp fra 9. februar.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

3. feb. 2022 08:20 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Statsminister Magdalena Andersson holdt pressekonferanse om avvikling av koronatiltak torsdag morgen.

Omikron-bølgen traff Sverige med full styrke noen uker etter Danmark og Norge. Men den siste måneden har smittespredningen vært voldsom. Sykefraværet er også rekordhøyt i mange bedrifter.

Derfor valgte regjeringen å forlenge smitteverntiltakene (se under) til 9. februar i forrige uke. Nå varsler de endringer.

– På tide å åpne opp

Andersson sa på pressekonferansen at de fjerner koronatiltakene fra 9. februar. Regjeringen ber arbeidsgivere forberede seg på at folk kan vende tilbake på arbeidsplasser.

Statsministeren begrunnet endringen med at vaksinasjonsdekningen er høy og at de har fått mer kunnskap om omikronvarianten. Snart vil over halvparten av voksne svensker ha fått tredje dose.

– Det er på tide å åpne opp, sa Andersson.

Det betyr at krav og anbefalinger om avstand og antallsbegrensninger blir fjernet.

Selv ser statsministeren frem til å gå på restaurant for å feire 55-årsdagen sin. Da hun fylte år var hun selv koronasyk.

Disse tiltakene fjernes

Sverige har de siste ukene hatt følgende koronatiltak.De gjelder frem til 9. februar:

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles på offentlige steder. Der hvor det er flere enn 20, må alle ha sitteplass og minst en meter mellom seg.

Ved arrangement over 50 deltagere, kan det kreves vaksinasjonspass.

På restauranter kan man være maksimalt åtte sammen, og det må være minst en meter mellom selskapene. Det er bare lov med sittende gjester, og de må stenge senest kl. 23.

Det er tak på 500 besøkende på messer.

I butikker og kjøpesentre kan det ikke være for mange av gangen. Det skal være minst 10 kvadratmeter pr. person. Det samme gjelder på kulturarrangementer.

Vil ikke regne covid-19 som samfunnskritisk sykdom

Alle disse tiltakene fjernes fra 9. februar. Den svenske regjeringen vil snart foreslå at covid-19 ikke lenger regnes som en samfunnsfarlig sykdom. Sosialminister Lena Hallengren sa at selv om smitten «eksploderte» etter nyttår, har ikke tallet på døde og alvorlig syke økt på samme måte.

Noen anbefalinger vil likevel vare til 1. april:

Alle over 12 år bør vaksinere seg.

Bli hjemme når man er syk.

Uvaksinerte bes unngå trengsel.

Helse- og omsorgstjenesten må fortsatt ha smitteverntiltak.

Det finnes også nye regler for hvor lenge man skal være hjemme når man er smittet: De som har testet positivt skal være hjemme minst 5 dager og minst 2 døgn uten feber. I Norge er regelen at man må være hjemme minst 4 dager.

– Største prøvelse siden krigen

Den danske regjeringen fjernet alle koronarestriksjoner fra 1. februar. Den norske regjeringen fjernet mange av de norske samme kveld.

Den svenske statsministeren takket det svenske folket for å ha holdt sammen under pandemien. Hun sa at staten har brukt 400 milliarder kroner på både helsetjeneste og krisetiltak til svensk næringsliv. Andersson sa også at pandemien har vist at både helsetjenesten og eldreomsorgen trenger å styrkes.

– Det har vært den største prøvelsen Sverige har vært gjennom siden andre verdenskrig, sa Andersson.

Sverige har fått mye oppmerksomhet for sin koronastrategi. Landet har aldri vært nedstengt på samme måte som nabolandene, selv om tiltakene er blitt strengere. Langt flere svensker har dødd i pandemien enn i de andre nordiske landene. Over 16.000 svensker har dødd med eller av koronaviruset.

Statsminister Magdalena Andersson sa at Sverige er blant landene i Europa med lavest overdødelighet og minnet om at økonomien er på vei tilbake.

Smittetallene (se graf under) viser at Danmark fortsatt har høyest smittespredning. Men det skyldes trolig at de tester mye mer enn Sverige.