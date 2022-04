Skjærtorsdag:

Opptøyene startet da Rasmus Paludan i det danske partiet Stram Kurs tente på en koran i Jönköping. Senere på dagen skulle han holde sine markeringer i Linköping og Norrköping. Før demonstrasjonen hans kunne begynne, angrep demonstranter politiet. Både biler og politibiler ble overtent. I Linköping ble flere politifolk skadet og syv personer ble pågrepet, mistenkt for voldelig opptøyer. I Norrköping ble to personer pågrepet, mistenkt for voldelig opptøyer.

Langfredag: ​​

Paludan tente på ny koranen, denne gangen i Rinkeby vest i Stockholm. Allerede da brøt det ut et voldsomt bråk med steinkasting og en politimann ble skadet. Åtte personer ble arrestert. Senere på dagen ble det også opptøyer i Örebro som en motreaksjon på Paludan. 12 politimenn ble skadet.

Lørdag:

Paludan fikk tillatelse til sin markering i Landskrona, men demonstrasjonen ble flyttet av politiet til Malmö. I begge byene var det steinkasting og bilbranner. En bybuss tok fyr etter at en molotovcocktail ble kastet inn i den.

Søndag:

Paludan hadde igjen planlagt å demonstrere i Linköping og Norrköping – uten tillatelse. Han møtte ikke opp, men det brøt ut voldsomt bråk både i Navestad og Skäggetorp og tre personer ble skadet av rikosjetter i Navestad, ifølge politiet.

Kilde: Expressen