Politisjefen i Sverige: – Dette er ikke vanlige motdemonstranter, men kriminelle gjenger

Natt til mandag var det nye opptøyer i bydelen Rosengård i Malmö. I dag holdt politiet pressekonferanse om opptøyene som startet skjærtorsdag.

Flere politipatruljer rykket søndag kveld ut til Ramels väg i bydelen Rosengård i Malmö for å håndtere nye opptøyer.

18. apr. 2022 08:46 Sist oppdatert nå nettopp

Rikspolitimester Anders Thornberg sier at opprørerne har tilknytning til kriminelle gjenger.

– Dette er grov vold som retter seg mot politiet. Vi er blitt utsatt for dødelige angrep fra folk som ikke er vanlige motdemonstranter. Vi mener flere har koblinger til de kriminelle gjengene. Dette kan ikke fortsette, men må slås ned, sier Thornberg som brukte kraftige ord om de siste dagers hendelser.

Det ble opplyst at 26 politifolk er blitt skadet i opptøyene. I tillegg er 14 personer fra publikum skadet. Totalt 20 politibiler skal også være ødelagt under opptøyene.

– Rundt 200 deltagere har i snitt vært voldelige på stedene, og politiet har måttet bruke våpen i selvforsvar. Det er mye som tyder på at politiet har vært målet fremfor arrangøren, sier Thornberg.

Han sier at politiet skal samordne aksjonene og gripe dem som har stått bak.

– Innbyggere skal få tilbake sine områder for å få trygghet i sine liv. Men dette er et vanskelig og langsiktig arbeid. Vi ser at dette stikker dypt i det svenske samfunnet, at rekrutteringen til de kriminelle gjengene fortsetter og der mange unge er involvert. Dette handler om alvorlig kriminalitet, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.



Politiet i Sverige opplyser at flere personer er pågrepet etter opptøyer i Norrköping og Linköping søndag. Totalt skal 26 personer være arrestert. Alle er mistenkte for voldelige opptøyer. «Flere vil helt sikkert bli tiltalt når det omfattende materialet fra politirapportene og teknisk materiale er gjennomgått», skriver politiet på sine nettsider.

Opptøyene startet skjærtorsdag, og har pågått hver dag siden.

I 23-tiden søndag samlet det seg folk i Ramels väg i Malmö-bydelen, og flere branner ble påsatt. Politiet rykket ut med patruljer for å forsøke å spre den hissige folkemengden.

Til avisen Sydsvenskan sa politiet at det var snakk om rundt hundre personer, hovedsakelig ungdommer, som kastet stein mot patruljene. De svarte med å bruke tåregass, opplyser politiet.

– Det ble satt fyr på bildekk, søppeldunker og annet rusk, og folk har til og med dratt med seg tilhengere fra en bensinstasjon og satt fyr på dem, sier pressetalsperson Patric Fors i Politiregion sør til nyhetsbyrået TT.

Fakta Dette har skjedd i Sverige Skjærtorsdag:

Opptøyene startet da Rasmus Paludan i det danske partiet Stram Kurs tente på en koran i Jönköping. Senere på dagen skulle han holde sine markeringer i Linköping og Norrköping. Før demonstrasjonen hans kunne begynne, angrep demonstranter politiet. Både biler og politibiler ble overtent. I Linköping ble flere politifolk skadet og syv personer ble pågrepet, mistenkt for voldelig opptøyer. I Norrköping ble to personer pågrepet, mistenkt for voldelig opptøyer. Langfredag: ​​

Paludan tente på ny koranen, denne gangen i Rinkeby vest i Stockholm. Allerede da brøt det ut et voldsomt bråk med steinkasting og en politimann ble skadet. Åtte personer ble arrestert. Senere på dagen ble det også opptøyer i Örebro som en motreaksjon på Paludan. 12 politimenn ble skadet. Lørdag:

Paludan fikk tillatelse til sin markering i Landskrona, men demonstrasjonen ble flyttet av politiet til Malmö. I begge byene var det steinkasting og bilbranner. En bybuss tok fyr etter at en molotovcocktail ble kastet inn i den. Søndag:

Paludan hadde igjen planlagt å demonstrere i Linköping og Norrköping – uten tillatelse. Han møtte ikke opp, men det brøt ut voldsomt bråk både i Navestad og Skäggetorp og tre personer ble skadet av rikosjetter i Navestad, ifølge politiet.

Kilde: Expressen Vis mer

Politi med hjelmer på plass ved Rosengård i Malmö natt til søndag.

Skole i brann

Den høyreradikale dansk-svenske politikeren Rasmus Paludan har brent koranen på flere ulike steder i Sverige. I tilknytning til disse markeringene har flere hundre personer kastet stein og tent på biler.

– Jeg har vært i situasjoner før, men ikke slike som denne, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

– Vi trenger flere politifolk, vi er ikke mange nok, legger han til.