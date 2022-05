FN-topp i hardt vær etter Kina-tur

FNs høykommissær for menneskrettigheter får kritikk etter pressekonferanse i Kina. – Utrolig svakt, sier Amnesty-sjefen.

FNs høykommisær for menneskerettigheter besøkte Kina denne uken. Under et møte med utenriksminister Wang Yi fikk hun en bok om partileder Xi Jinpings syn på menneskerettighetene.

28. mai 2022 20:00 Sist oppdatert 13 minutter siden

Denne uken har FNs høykommissær for menneskerettigheter vært på rundreise i Xinjiang.

Michelle Bachelets besøk kommer i kjølvannet av en rekke avsløringer om hvordan opptil halvannen million uigurer og andre minoritetsgrupper er blitt internert i fangeleirer der.

Avsløringene er blitt møtt med avsky og fordømmelse internasjonalt. Likevel fryktet mange at Bachelets besøk skulle bli en kinesisk propagandaseier.

Pressekonferansen som avrundet turen viser at frykten kan ha vært berettiget.

– Det er jo utrolig svakt hun kommer med der, spesielt gitt situasjonen som nå er så godt eksponert gjennom avsløringene de siste dagene, sier generalsekretær i Amnesty International i Norge, John Peder Egenæs.

Han er ikke alene om å være kritisk. Også den norske uigurkomiteen reagerer sterkt.

– Det var svært skuffende, sier Adiljan Abdurihim.

Han legger til:

– Vi hadde ventet at besøket ville være i Kinas regi. Men vi hadde ikke trodd at Bachelet skulle bli et verktøy for det kinesiske propagandaapparatet.

«Bekymret»

Det er første gang på 17 år at FNs menneskerettighetssjef besøker Kina. Under pressekonferansen var det lite snakk om fangeleirene og situasjonen i Xinjiang.

De fleste spørsmålene til Bachelet kom fra statskontrollerte kinesiske medier. De stilte blant annet spørsmål om skoleskyting og rasisme i USA. Kun fire journalister fra ikke-kinesiske medier slapp til.

Bachelet virket ikke spesielt interessert i å snakke om Xinjiang. Hun gjentok flere ganger at besøket ikke var en etterforskning av Kinas menneskerettighetspraksis.

Likevel understreket Bachelet at hun i samtaler med kinesiske ledere hadde stilt spørsmål og uttrykt bekymring for Kinas praksis i «kampen mot terrorisme og radikalisering».

– Jeg er spesielt bekymret for hvordan praksisen påvirker uigurer og andre minoriteter, sa Bachelet.

Videre sa FN-utsendingen at hun under besøket ikke hadde fått anledning til å undersøke omfanget av de kinesiske interneringsleirene. I stedet hadde kinesiske myndigheter forsikret henne om at det de kaller «treningsleirer» er blitt lagt ned.

Menneskerettighetsadvokaten Rayhan Asat skriver på Twitter at hun ble «forferdet» av Bachelets pressekonferanse. Broren hennes har vært internert siden 2016. Asat anklager Bachelet for å «gjenta Kinas linje» på en rekke spørsmål.

– I overkant diplomatisk

– Bachelet brukte kinesernes ord. Hun omtalte fangeleirene som «treningsleirer». Det er i overkant diplomatisk. Det er ingen tvil om at det store flertallet av uigurer som er fengslet for «terrorisme» er uskyldige, sier generalsekretær Egenæs.

Han er likevel ikke overrasket.

– Bachelet dro dit som kinesisk gjest, i en tid med nedstenging og strenge koronaregler. Det er lite sannsynlig at hun fikk besøke de ulike typene leire og fengsler hvor uigurene interneres.

Den sterkt begrensede åpenheten burde høykommissæren forutsett, mener Egenæs.

John Peder Egenæs er generalsekretær i Amnesty International Norge. Han er ikke overrasket over Bachelets «i overkant» diplomatiske pressekonferanse.

– Kanskje hun ikke burde ha reist. På den annen side kan dialogen med kinesiske myndigheter ha hatt noe for seg, sier Amnesty-sjefen.

Amerikanske myndigheter sa allerede på forhånd at de anså Bachelets reise som et «feiltrinn».

Egenæs etterlyser nå at FN offentliggjør rapporten organisasjonen allerede har skrevet om forholdene i Xinjiang.

– Bachelet og FN har sittet på den i lang tid. Mye tyder på at den er kritisk, siden hun har ventet så lenge. Det er nok mest sannsynlig for å oppnå dette besøket, sier Egenæs.

Fakta Xinjiang Police Files Xinjiang Police Files er navnet på en samling dokumenter som er hentet ut fra politiservere i Xinjiang i Kina av en ukjent hacker. Samlingen består av taler, bilder, instrukser, dokumenter og regneark som ikke har vært ment for offentligheten. Totalt er det flere tusen filer. De dokumenterer hvordan uigurer og andre minoriteter lever i fangeleirer, og at Kinas øverste ledere er direkte involvert i masseinterneringen. Dokumentene ble vinteren 2022 overlevert til den tyske forskeren Adrian Zenz. Han har delt dokumentene med Aftenposten, Der Spiegel, BBC, YLE, Politiken, Le Monde, USA Today, L’Espresso, NHK, El Pais, Mainchini Shimbun, Bayerischer Rundfunk, Dagens Nyheter og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Vis mer

Mener Bachelet har feilet som høykommissær

Adiljan Abdurihim forteller at norske uigurer nå føler på en håpløshet.

– Om ikke den kinesiske loven kan beskytte oss, og vi ikke kan få støtte fra FN og verdenssamfunnet, hva skal vi gjøre da? spør han.

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den Norske Uigurkomiteen.

Han kaller Bachelets pressekonferanse «veldig svak».

– Hun har feilet som høykommissær. Hun har sviktet uigurene, som desperat trenger hjelp fra FN.

Det at Bachelet uttrykte bekymring for rapportene om uigurene som ikke får kontakt med familiemedemmer i interneringsleirene, er ikke god nok, mener Abdurihim.

– Bekymringenes tid er forbi. Vi har beviser. Da må vi handle. Det er skuffende at hun ikke gjorde mer for å undersøke forholdene som nå er dokumentert.