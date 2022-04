Finsk sosialdemokrat: Sverige og Finland diskuterer Nato-alternativ

En politisk tungvekter i Finland sier at Sveriges forsvarsminister har åpnet for en forsvarsallianse mellom de to nabolandene – som et alternativ til Nato.

Finske folkevalgte lytter til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som holdt en videotale i parlamentet i Helsingfors fredag. Dagen etter åpnet regjeringspartiet Centern for Nato-medlemskap.

NTB-TT

Nå nettopp

Mangeårig riksdagsrepresentant og tidligere utenriksminister Erkki Tuomioja fra de finske sosialdemokratene (SDP) forteller om alternativet i en artikkel i finske Hufvudstadsbladet (HBL) lørdag kveld.

Ifølge ham har Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist diskutert en forsvarsallianse mellom de to landene, med støtte fra USA, med Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen.

I en sms til det svenske nyhetsbyrået TT skriver Hultqvist følgende om Tuomiojas uttalelser:

– Jeg kommenterer ikke fortrolige samtaler. Det finnes ikke noe sånt forslag på bordet, og ingen andre heller, i de diskusjonene vi fører med de andre partiene i den svenske riksdagen, skriver Hultqvist.

Finlands daværende utenriksminister Erkki Tuomioja under et besøk i Oslo i 2013 i forbindelse med Nordisk råd.

Tidligere har det ikke vært støtte i Sverige til en slik allianse, men etter Russlands invasjon av Ukraina og Nato-debatten som har seilt opp, tar svenske sosialdemokrater alternativet på alvor, ifølge Tuomioja. Han håper Finland vurderer saken, men frykter partikollega Sanna Marins regjering allerede har bestemt seg for et Nato-medlemskap.

Han er ikke i tvil om at Finland kommer til å søke om Nato-medlemskap innen uker eller måneder, og at det vil være stort flertall for det. HBL spør om det er han selv som er pådriver for forslaget om en svensk-finsk forsvarsallianse.

– Jeg vil si at det i større grad er svenskene og Peter Hultqvist, svarer Tuomioja, som er nestleder i utenrikskomiteen og medlem av forsvarskomiteen i den finske riksdagen.