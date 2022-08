Det hvite hus om Pelosis mulige Taiwan-reise: – En eskalering fra Kina kan ha utilsiktede konsekvenser

Det hvite hus vil ikke la seg skremme av Kinas trusler dersom Nancy Pelosi besøker Taiwan.

Hvis Nancy Pelosi velger å besøke Taiwan, vil hun være den mest høytstående amerikanske politikeren som besøker øya siden 1997.

8 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Nancy Pelosi, som leder Representantenes hus i Kongressen i USA, er for tiden på en rundreise i Asia. Mandag var hun i Singapore. Flere medier har mandag meldt at hun planlegger å besøke Taiwan, inkludert CNN og The Wall Street Journal. Det har Kina i flere omganger advart kraftig mot. USA har fortsatt ikke bekreftet om at hun kommer til å reise til Taiwan eller ikke.

Men mandag kveld ved 20-tiden (norsk tid) kommenterte Det hvite hus reisen hennes. John Kirby, talsperson i Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd, sa at Pelosi har rett til å besøke Taiwan – som andre kongresspolitikere. Han sa at hun tar sine egne beslutninger om å reise dit.

Men han sa også at hun ikke har bekreftet at hun skal besøke landet.

Det kinesiske utenriksdepartementet sa tidligere mandag at militæret «ikke vil sitte stille» dersom hun besøker Taiwan, ifølge Reuters.

– Kina ser ut til å posisjonere seg for å ta videre skritt i dagene som kommer, inkludert militær provokasjon, sa Kirby i kveld, ifølge Reuters. Han sa at handlingene kan inneholde falske juridiske krav, som at Taiwanstredet ikke er en internasjonal vannvei.

Her fra da John Kirby møtte pressen i Det hvite hus mandag.

Taiwanstredet er et 180 km bredt strede mellom det kinesiske fastland og Taiwan.

– USA mener en eskalering ikke tjener noen og at Beijings handlinger kan ha «utilsiktede konsekvenser,» sa Kirby.

Ingenting ved Pelosis mulige besøk vil endre status quo, ifølge Det hvite hus.

– Vi vil ikke bite på, men vi vil heller ikke bli skremt av Kinas retorikk, sa Kirby.

Hvis Pelosi velger å besøke Taiwan, vil hun være den mest høytstående amerikanske politikeren som besøker øya siden 1997. Som demokrat og speaker i Representantenes hus anses hun av Kina som en stedfortreder for Biden.

I en pressemelding om reisen het det at hun skal besøke Singapore, Malaysia, Sør-Korea og Japan «for å styrke gjensidig sikkerhet, økonomisk partnerskap og demokratisk styresett i India- og Stillehavsregionen».

Kina og Taiwan avholdt øvelser

Da Biden og Kinas president Xi Jinping snakket sammen på telefonen i forrige uke, advarte Xi Biden mot å «leke med ilden», ifølge statskontrollerte kinesiske medier.

Ifølge NTB holdt Kina lørdag en militærøvelse utenfor kysten av Taiwan, der den kinesiske marinen blant annet blokkerte havområder mellom det kinesiske fastlandet og Taiwan.

Tidligere i uken gjennomførte Taiwan en større militærøvelse der soldater trente på å hindre fiendtlige soldater i å innta hovedstaden Taipei.

Den amerikanske utenriksminister Antony Blinken sa mandag at de forventer at Kina opptrer ansvarlig og ikke engasjerer seg i noen eskalering hvis Pelosi bestemmer seg for å besøke Taiwan.