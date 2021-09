USA: Droneangrep som tok livet av syv barn og tre voksne sivile var «en tragisk feil»

Alle de ti som ble drept i et droneangrep i Kabul sent i august, var sivile. Det var en «tragisk feil», erkjenner Pentagon.

Beboere i boligområdet der angrepet fant sted ser på skadene.

17. sep. 2021 21:27 Sist oppdatert nå nettopp

USAs sentralkommando, Centcom, har gjennomført en undersøkelse av droneangrepet mot Kabul 29. august. Konklusjonen er den samme som beboere i det rammede boligområdet i Kabul har hevdet: Det var bare sivile som ble drept. Ingen terrorist. Ingen sjåfør av en bil full av sprengstoff, som USA påsto.

Meningen var å hindre selvmordsbombere fra IS i å angripe amerikanske styrker. Og Pentagon hevdet også at IS-krigere ble drept i angrepet. Men den forklaringen satte amerikanske medier spørsmålstegn ved kort tid etter angrepet.

Fredag kveld tok general Frank McKenzie ansvar og innrømmet at det bare var sivile blant de drepte. Han leder Centcom.

– Angrepet ble utført i tro om at det ville stanse en trussel mot våre styrker og dem som skulle evakueres. Men det var en feil, og jeg beklager inderlig, sa McKenzie fredag.

The New York Times har tidligere skrevet at en videoanalyse viser at USA trolig angrep en hjelpearbeider i stedet for IS-krigere det som var landets siste angrep i Afghanistan.

Aimal Ahmadi i Kabul har tidligere fortalt til nyhetsbyrået AFP at ti sivile ble drept i angrepet, inkludert hans datter, nevøer, nieser og broren Ezmarai Ahmadi. Det var han som kjørte bilen som ble truffet i angrepet.

Aimal Ahmadi viser frem et bilde av broren sin, Ezmarai Ahmadi, som var en av de som ble drept i det tragiske droneangrepet.

Ezmarai Ahmadi var elektroingeniør for den California-baserte bistands- og lobbygruppen Nutrition and Education International og var selv blant tusenvis av afghanere som hadde søkt om bosetting i USA, sier hans slektninger.

Dagen etter det dødelige droneangrepet trakk de siste amerikanske styrkene seg ut fra Afghanistan. Pentagon vurderer nå å gi de etterlatte erstatning, ifølge Reuters.