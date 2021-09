I Somalia kan man nå gå på kino for første gang på 30 år

I det fattige landet er filmene en luksus for de få. Likevel er de for mange et tegn på at de gode gamle dagene er på vei tilbake.

Kaif Jama fikk gjenåpne filmtilbudet i Mogadishu med filmer hun selv står bak.

I 1991 brøt det ut borgerkrig i Somalia etter at president Siad Barre ble kastet i et kupp. Det åpnet veien for islamistiske ekstremister som al-Shabaab. De forbød all offentlig underholdning.

Gjennomsnittsalderen for somaliere er rundt 17 år. Det betyr at en ganske liten andel av befolkningen husker hvordan det var den gang man kunne gå på kino for å se både somaliske og utenlandske filmer.

Derfor var det en stor begivenhet da somaliere for første gang siden 1991 endelig kunne dra på en offentlig filmfremvisninger i hjemlandet.

Men langt fra alle somaliere kan benytte seg av det nye kulturtilbudet. Billettene kostet 10 dollar, eller rundt 85 kroner. I et land der 43 prosent lever på under én dollar om dagen, er kino en luksus få kan unne seg.

Film på kino er også bare for dem som bor i store byer. Det er der regjeringsstyrkene har god nok kontroll til å beskytte befolkningen mot angrep fra den islamistiske al-Shabaab bevegelsen. Fortsatt har islamistene kontroll på store deler av landsbygda, og de er en stadig trussel mot regjeringen.

Fakta Somalia Land på Afrikas horn med ca. 19 millioner innbyggere. Somalia er et av landene i Afrika med mest homogen befolkning. 85 prosent av befolkningen er etniske somaliere. Derfor er ikke borgerkrigene som har herjet landet preget av etniske konflikter. Men landet har mange sterke klaner som står mot hverandre. Somalia er delt i tre. I nord ligger Somaliland som har erklært seg selv som et eget land. Puntland ligger i midten. Den sentrale regjeringen i hovedstaden Mogadishu har først og fremst kontroll i sør. Vis mer

Skrekk og kjærlighet

– Dette er viktig for alle, for meg også, sa 24 år gamle Kaif Jama til Reuters.

Hun har levd mesteparten av livet i eksil, men kom tilbake til Somalias hovedstad Mogadishu med to filmer der hun både har skrevet manus og spiller hovedrollene. Det var Jamas filmer som sto på programmet i Somalias Nasjonalteater.

Den ene er en skrekkfilm kalt Hoos, den andre en komedie kalt Date from Hell.

De siste tiårene har somaliere bare kunnet se film på TV, i egen stue. Offentlige arrangementer har vært forbudt. Islamistenes tolkning av muslimsk moral gjorde det også forbudt å se fotball-VM på TV.

Kineserne har bekostet gjenoppbyggingen av nasjonalteateret.

Som en historiebok

Somalias nasjonalteater er en god illustrasjon på det krigsherjede landets nyere historie.

Teateret var en gave fra Kinas kommunistiske diktator Mao Zedong i 1967. Somalia ligger strategisk plassert på Afrikas horn, ved innseilingen til Rødehavet. Derfor var stormaktene opptatt av å få økt innflytelse over landet.

Somaliske politikere var flinke til å spille stormaktene ut mot hverandre. Slik høstet de økonomisk støtte og våpen fra både USA og de kommunistiske statene.

I 1969 tok Siad Barre makten. Han styrte landet som diktator. Barre gjorde et nummer av at han ville bygge bro mellom landets forskjellige klaner. Teateret skulle bli et symbol på dette målet. Derfor fikk mennesker fra alle de store klanene jobb der.

På 1980-tallet ble det arrangert panafrikanske filmfestivaler i teateret.

Da borgerkrigen brøt ut i 1991, ble teateret angrepet og ødelagt. En av de siste forestillingene het Dere ødela taket, så ikke se opp.

Toalett

De neste årene ble teateret brukt som base for forskjellige krigsherrer og senere som offentlig toalett.

I 2011 inntok soldater fra Den afrikanske union Mogadishu. Som et symbol på at freden var gjenopprettet, skulle teateret restaureres.

I 2012 ble det arrangert et par forestillinger før et selvmordsangrep drepte ti mennesker.

Nå er kineserne tilbake i Somalia. De inngikk en avtale med myndighetene om å gjenoppbygge teateret.

Langt igjen til fred

At kinoen gjenåpnes, er ikke en garanti for at landet er på vei inn i en fredeligere periode. I forrige uke skrev Foreign Policy at hendelsene i Afghanistan kan være et forvarsel om hva som kan true Somalia.

Landet trues av mange underliggende konflikter mellom de mektige klanene. Foreign Policy mener at Somalia, som Afghanistan, er avhengig av at utlendinger bidrar til stabiliteten.

Landets fremtid er avhengig av utviklingen på tre områder, ifølge tidsskriftet. Det første er styrken i det islamistiske opprøret. Det andre er om den føderale regjeringen klarer å gjøre jobben sin.

Det siste er om landene som bidrar til stabiliteten, er tålmodige nok.