EU opphever omstridt togblokade av russisk eksklave

Russland kan fortsatt transportere gods med tog via EU til Kaliningrad, har EU-kommisjonen besluttet.

Innbyggere i Kaliningrad passerer en bro over parkerte godsvogner.

13. juli 2022 16:02 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Litauen innførte 17. juni en blokade av all godstransport til Kaliningrad, den russiske eksklaven ved Østersjøen som grenser til Litauen og Polen.

Dette som følge sanksjonene EU har innført mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Kaliningrad er viktig strategisk og militært for Russland. Byen fungerer som hovedbasen for Russlands baltiske flåte. Her kan raketter plasseres med kort avstand til store europeiske byer. Samtidig er området området av landet som er medlemmer av Nato.

Blokaden førte til sterke reaksjoner og en rekke trusler fra russiske politikere og myndighetspersoner.

Fakta Kaliningrad Kaliningrad er et russisk fylke som ligger adskilt fra resten av Russland av Litauen og Polen. Det har en viktig strategisk betydning. Russland har utplassert strategiske våpen i fylket, og det er hovedbasen til Østersjøflåten. Det er drøyt 15.000 kvadratkilometer stort og har en befolkning på rundt én million. Hovedstaden en Kaliningrad by. Mesteparten av befolkningen er etniske russere. Resten er belarusere og ukrainere. Vis mer

Nå har altså EU snudd. Russland kan fortsette å transportere sanksjonert gods med tog via EU-land til Kaliningrad, heter det i en kunngjøring fra EU-kommisjonen onsdag.

Dette gjelder vel å merke ikke varer som kan benyttes til militære formål, og blokaden av godstransport via landeveien blir heller ikke opphevet, understrekes det.

Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole har tidligere sagt at det er oppsiktsvekkende at Litauen har tillatt togtransporten.

– Russland har kunnet transportere viktig militært materiell på tog gjennom Nato-land frem til sin fremskutte eksklave Kaliningrad, uten at Litauen har stanset det, sier han videre.