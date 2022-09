Bidens partifeller kvier seg for å bli sett med ham

President Joe Bidens Demokratiske parti har fått nytt håp før høstens mellomvalg. Men de mest utsatte kandidatene ser helst at han holder seg unna.

I Maryland er Joe Biden og demokratene populære. Men utover i landet sliter han med oppslutningen.

I USA er det nesten en naturlov at presidentens parti sliter i mellomvalgene. Den 8. november står alle de 435 medlemmene i Representantenes hus på valg. Det samme gjør en tredjedel av de 100 senatorene.

Blandingen av en historisk upopulær president og høy prisvekst gjorde lenge at demokratene regnet med å gå på et solid nederlag. Nå begynner noen av dem å snakke høyt om å redusere tapet. De mest optimistiske håper til og med at de kan beholde makten i begge kamrene.

Optimismen bygger på flere saker:

Høyesterett satte til side dommen som sikrer retten til abort over hele USA. Nå er det opp til delstatene å bestemme abortlovene.

Joe Biden har klart å samle hele partiet bak flere viktige vedtak. Han får store beløp til å bekjempe inflasjon og klimakrisen. Studenter får ettergitt deler av studielånet, og medisiner kan bli billigere.

Republikanerne har nominert en lang rekke kandidater som kan få problemer med å overbevise sentrumsvelgerne. Avsløringer av at mange av dem er ytterliggående konspirasjonsteoretikere kan gjøre det vanskelig i november.

Tim Ryans valgkampmedarbeidere sier at det ikke har vært aktuelt å be om drahjelp fra presidenten.

Vil ikke ha Biden

Kampen står i et par delstater og noen titalls valgdistrikter. Der er det om å gjøre å vinne sentrumsvelgerne.

Kandidatene må balansere på en knivsegg, slik at de ikke støter fra seg tvilere. For republikanske kandidater er det ofte lurt å ikke nevne navnet Donald Trump. CNN meldte nylig at beskjeden fra partihovedkvarteret er å snakke om saker, ikke den tidligere presidenten.

For demokratene gjelder det samme. Joe Biden er en historisk upopulær president. The Washington Post spurte 60 utsatte kandidater om de ønsker drahjelp fra presidenten.

Svært få svarte at de vil invitere partiets leder.

Senator Mark Kelly kjemper en hard kamp i Arizona. Han var ikke direkte avvisende, men svarte:

– Vel, det jeg mener er, jeg ønsker hvem som helst velkommen til Arizona. Da kan jeg, vet du, vise dem rundt i staten, vet du, og sakene vi er opptatt av. Så, ja, jeg mener at, det er ikke så viktig, ikke så viktig, hvem det er.

I Ohio er kongressrepresentant Tim Ryan kandidat i senatsvalget. Valgkamporganisasjonen hans har ikke bedt om hjelp fra Det hvite hus og kommer ikke til å gjøre det.

Michael Bennet kjemper for å beholde plassen i Senatet. Han er i beste fall halvhjertet når det gjelder hjelp fra presidenten.

Biden hardt ut mot Trump

At de mest utsatte kandidatene ikke ønsker presidentens hjelp, betyr ikke at han har tenkt å sitte i Det hvite hus under valgkampen.

Han bidrar til både pengeinnsamlinger og taler på folkemøter, der han er velkommen.

Torsdag kveld var han i Philadelphia. Møtet var lagt i beste sendetid og talen bar preg av å være rettet mot hele nasjonen. TV-seerne fikk en smakebit av budskapet han vil gjenta de neste ukene.

Biden sto foran Independence Hall, der ble både uavhengighetserklæringen og grunnloven utformet.

Da han vant valget i 2020 var det etter en valgkamp med løfter om å bygge bro mellom partiene. Nå skjerper han tonen og angriper den delen av Det republikanske partiet som støtter Donald Trump.

– Donald Trump og Maga-republikanerne er ekstremister og truer selve republikken, sa han.

Maga er forkortelsen for Trumps slagord «Make America Great Again».

– Demokratiet kan ikke overleve om en av sidene tror det bare er to mulige konklusjoner etter et valg, enten vant de, eller de ble snytt for seieren.

Han har også kalt Trumps tilhengere «semi-fascister».

Vanskelig situasjon

I The Washington Post oppsummerer historikeren James Thurber Bidens problemer:

– Biden har mye som gjør det vanskelig for ham. Han ligger lavt på meningsmålingene. Han har en tidligere presidents tilhengere som kritiserer ham og sier at han ikke er lovlig valgt. Dette mener jeg er enestående i historien vår. Derfor må strategien hans være å tilpasse seg, sier Thurber.

Dagen etter folkemøtet ble Biden spurt om hvor ofte han skulle ut i valgkampen.

– Min hensikt er å komme meg ut så ofte som mulig, svarte han.

