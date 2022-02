Gatekamper og eksplosjoner i Kyiv. En boligblokk truffet av missil.

KYIV/OSLO (Aftenposten): Russiske og ukrainske styrker kjemper rundt Kyiv, lørdag morgen. En stor boligblokk er truffet av en missil. Det pågår også tunge kamper like sør for byen.

26. feb. 2022 06:57 Sist oppdatert nå nettopp

Videoen over viser en boligblokk vest i Kyiv som treffes av en missil. Det skjedde 08.12 lokal tid.

Litt senere sendte myndighetene i Kyiv ut bilder av en blokken, som ligger noe vest for Kyiv sentrum og nær Zhulyany-flyplassen. Myndighetene sier at ingen er omkomne, men det er sårede.

Etter en noe roligere ettermiddag og kveld fredag, startet nye runder med harde kamper natt til lørdag. Det ukrainske forsvaret meldte tidlig lørdag morgen at det pågikk kamper i og rundt Kyiv.

Rundt 07.30 meldes det om nye luftangrep. Det skal ha vært flere titalls bomber i morgentimene, i tillegg til skyting i gatene, opplyser Aftenpostens journalister i Kyiv.

En jente bæres av mannskaper etter å ha skadet foten i boligblokken som ble truffet av en missil.

Flyalarmen gikk over hele landet

Lørdag morgen gikk flyalarmen i en rekke byer over hele Ukraina.

Det ukrainske forsvaret melder også om tunge kamper i byen Vasykliv, rundt tre mil sør for Kyiv.

Ukrainas hær opplyser at den natt til lørdag slo tilbake et russisk angrep på en av hovedstadens Kyivs hovedveier.

– Russland angrep en av de ukrainske militærenhetene som var utstasjonert på Peremohy-avenyen i Kyiv. Angrepet ble slått tilbake, skriver den ukrainske hæren på sin offisielle Facebook-side.

Presidenten i ny video: – Vi legger ikke ned våpnene

I en video som tilsynelatende er filmet utendørs lørdag morgen, sier president Volodomir Zelenskyj at de ikke vil gi seg.

President Volodomir Zelenskyj filmet seg selv utendørs.

Ifølge presidenten avgjøres byens skjebne nå.

– Vi vil ikke legge ned våpnene, vi vil forsvare vårt land, sier presidenten, i videoen som ble publisert 06.57.

Han skal tidligere ha avslått å bli evakuert fra Kyiv, og sier han fortsatt vil bli i hovedstaden.

Russiske styrker forsøker å ta militærflyplass nær Kyiv

De tunge kampene i Vasylkiv, skal være fordi russiske styrker forsøkte natt til lørdag å ta kontroll over en militærflyplass i byen.

Vasylkivs ordfører sier at ukrainske soldater er blitt drept i harde kamper, ifølge ukrainske medier natt til lørdag.

– Vi har drepte. Og vi har mange sårede, 200, beklageligvis, sa hun, ifølge NTB.

Militærflyplassen ligger rundt 40 kilometer sør for sentrum av Kyiv. Det russiske angrepet skjer fra luften, ikke bakken, ifølge meldingene. Tidligere natt til lørdag meldte Ukrainas hær om at den hadde skutt ned et russisk transportfly ved Vasylkiv.

Det har vært et lignende forsøk der Russland har gjennomført luftangrep mot luftbasen Hostomel nordvest for Kyiv. Det skjedde torsdag. Da ble angrepet slått tilbake av ukrainske styrker.