Putin anerkjenner utbryterregioner i Øst-Ukraina som uavhengige stater

Russland anerkjenner de østlige utbryterregionene i Ukraina som uavhengige stater. En krigserklæring, sier Nupi-forsker.

Slik så det ut da Putin (til venstre) møtte det russiske sikkerhetsrådet mandag ettermiddag. Der ble det klart at Putin ønsker å anerkjenne Donetsk og Luhansk som selvstendige stater.

21. feb. 2022 13:31 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag sammenkalte den russiske presidenten til et møte for å diskutere Dumaens forslag om å anerkjenne de separatistkontrollerte områdene i Øst-Ukraina som uavhengige.

Litt over klokken syv i kveld meldte nyhetsbyrået AFP at Kreml går inn for å anerkjenne de to regionene som selvstendige. Det vil trolig eskalere krisen mellom Ukraina og Russland ytterligere.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz er skuffet over avgjørelsen om å anerkjenne separatister i Ukraina, ifølge Kreml.

Putin om Ukraina: - En amerikansk koloni

I TV-sendt tale mandag kveld redegjorde Vladimir Putin for beslutningen. Der sa han blant at situasjonen er kritisk, at Ukraina er en integrert del av Russlands historie, og at Ukraina historisk sett var russisk.

Den russiske presidenten gikk hardt ut mot myndighetene i Ukraina, som han sier er under USAs kontroll.

– Ukraina er en amerikansk koloni med et «marionettregime», sa Putin.

Putin under mandagens TV-sendte tale.

Langer ut mot Ukraina, USA og Nato

I talen sa også Putin at Ukraina ble laget av den sovjetiske lederen Lenin, og at Russland nå er klar til å demonstrere hvordan genuin dekommunisering ser ut.

Dekommunisering er et begrep som beskriver prosessen med å bygge ned arven etter kommunismen i de post-sovjetiske statene.

I løpet av talen har Putin kommet med en rekke påstander og anklager mot Ukraina, USA og Nato:

Ukraina blir kontrollert av utenlandske makter, noe som gjennomsyrer myndighetene i landet.

Ukrainas innrømmelser til Nato er en direkte trussel mot Russlands sikkerhet.

Myndighetene i Kyiv forbereder seg på å «henrette» den russisk-ortodokse kirke.

Det russiske språket i Ukraina er blitt marginalisert.

Den amerikanske ambassaden kontrollerer anti-korrupsjonsorganer.

Putin sier også at Russland ble lovet at Nato ikke ville ta inn nye medlemsland eller ekspandere. Han hevder at det motsatte har skjedd. Og at Nato fullstendig har ignorert Russlands bekymringer.

– Russland vil alltid støtte den dipomatiske løsningen, sier Putin.

Han anklager også myndighetene i Ukraina for ikke å ha et ønske om å oppfylle Minsk-avtalene, som tar sikte på å stanse voldshandlingene som oppstod i Øst-Ukraina. Avtalene ble undertegnet i 2014 og 2015.

Nupi-forsker: En krigserklæring

Nupi-forsker Karsten Friis mener ikke at en anerkjennelse av Øst-Ukraina er det samme som en krigserklæring.

– Men det torpederer de diplomatiske prosessene, i alle fall på kort sikt.

Mandag så det lysere ut for en diplomatisk løsning på krisen, etter at USAs president Joe Biden sa han «i prinsippet» var villig til å møte Putin til et møte senere i uken. Det var imidlertid med et sterkt forbehold om at Russland ikke ville invadere Ukraina.

– Mye avhenger nå av hva som skjer de neste dagene, sier Friis.

Nupi-forsker Karsten Friis beskriver anerkjennelse av Øst-Ukraina som en krigserklæring.

USAs utenriksminister Antony Blinken har tidligere lovet å svare «raskt og tydelig» dersom Russland velger å anerkjenne utbryterregionene. Det ville være et «alvorlig brudd på internasjonal rett», ifølge Blinken.

Vestlige ledere har lenge vært bekymret for at Kreml vil anerkjenne Donetsk og Luhansk, skriver BBC. Én grunn til det er at Russland siden 2019 har utstedt pass til mange av innbyggerne i disse områdene. Frykten er at Russland vil sende inn styrker, under påskudd av å skulle beskytte sine egne borgere.

3,7 millioner mennesker bor i utbryterrepublikkene

EU har advart Putin mot anerkjennelsen av utbryterrepublikkene, og lover å reagere raskt.

Presidenten hevder at Ukraina brukes som et instrument for å konfrontere Russland, og at dette utgjør en «alvorlig og svært stor trussel mot oss».

Ifølge Putin blir forslaget fra Dumaen om å anerkjenne Donetsk og Luhansk som uavhengige, nå vurdert i Kreml. De to utbryterregionene har siden 2014 vært kontrollert av russiskstøttede separatister, som har ligget i krig med ukrainske regjeringsstyrker.

Krigen i Øst-Ukraina har krevd tusenvis av liv og ført til enorme skader. Dette bildet viser den internasjonale flyplassen i Donetsk etter kamper i 2014.

Over 14.000 mennesker er drept, og store deler av det som tidligere var Ukrainas viktigste industriregion, ligger i grus.

De to utbryterrepublikkene ligger delvis i de ukrainske oblastene Luhansk og Donetsk. Totalt bor rundt 3,7 millioner av Ukrainas 42 millioner innbyggere i områdene.

Russland har allerede annektert Krimhalvøya i Ukraina, og anklages nå for å planlegge en invasjon av andre deler av Ukraina. Russerne har samlet omkring 150.000 soldatert langs den ukrainske grensen. Men russiske myndigheter har avvist at de har planlagt en invasjon.

Separatistlederen i Luhansk, Leonid Pasechnik, oppfordret mandag Putin til å anerkjenne utbryterregionen som uavhengig republikk i en video som ble sendt på russisk TV.

Denis Pusjilin, lederen for den selverklærte Folkerepublikken Donetsk, kom med en lignende appell.

Denis Pusjilin er leder for Folkerepublikken Donetsk i Ukraina. Utbryterrepublikken er støttet av Russland og ikke anerkjent av noen andre land.

Dette skjer på en dag med nye anklager om angrep og «fake news» mellom Russland og Ukraina.

Anklager om angrep i Øst-Ukraina

– Den 21. februar, kl. 9:50 (lokal tid) ødela et uidentifisert prosjektil avfyrt fra Ukraina et grensepostsom ble brukt av FSBs grensevakttjeneste i Rostov-regionen, rundt 150 meter fra den russisk-ukrainske grensen, skriver den russiske sikkerhetstjenesten i en uttalelse.

De legger til at ingen ble skadet i hendelsen. Sikkerhetstjenesten FSB har også publisert en video som blant annet viser et lite bygg der både tak og vegger er ødelagt. Videoen er ikke verifisert, og det er også uklart nøyaktig hvor det angivelige angrepet skal ha skjedd.

Ukraina benekter å stå bak et slikt granatangrep og kaller anklagene for «falske nyheter».

– De utfører forskjellige provokasjoner og produserer falske nyheter hver dag, til og med et par ganger om dagen, sier Pavlo Kovaltsjuk, som er talsperson for en felles militæroperasjon mot russiskstøttede separatister i det østlige Ukraina.

Også Ukrainas utenriksminister langer ut mot påstandene på Twitter:

– Vi kunne ikke hindre dem i å produsere denne falske nyheten, men vi understreker alltid at vi ikke skyter på sivil infrastruktur, legger han til.

Reuters melder om en lignende hendelse i samme grenseregion litt senere samme dag. Det russiske militæret opplyser at russiske styrker og grensevakter hindret ukrainske «sabotører» å ta seg over den ukrainsk-russiske grensen. Ifølge det russiske militæret skal fem av disse ha blitt drept i trefningen. Det ukrainske militæret omtaler det hele som «fake news».

Satellittbildet fra 20. februar i år viser russiske styrker ved Soloti i Russland, nær grensen til Ukraina. Nå hevder russiske myndigheter at Ukraina har ødelagt et grensepost.

Vesten har den siste tiden advart om en eskalering av konflikten, men også om iscenesatte angrep som Russland og prorussiske separatister kan bruke som påskudd for å starte en invasjon av Ukraina.

Forrige uke kunngjorde den sørlige Rostov-regionen unntakstilstand på grunn av en forventet tilstrømming av sivile fra de opprørskontrollerte territoriene der det er utstedt evakueringsordre.