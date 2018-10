Stasjonen ble evakuert og stengt som følge av hendelsen på et apotek mandag ettermiddag. Spesialpoliti stormet apoteket, og politiet opplyste like etter klokka 15 at gjerningspersonen var under kontroll. Han er også skadd, men tilstanden er ikke kjent.

Det er ukjent hva slags våpen eller motiv mannen hadde. Stasjonen i Köln er en av landets største.

Tysk politi ba på Twitter folk holde seg unna stasjonen, og jernbaneselskapet Deutsche Bahn stanset togtrafikk gjennom storbyen.