En kvinne som i rundt to timer ble holdt som gissel på et apotek inne på stasjonen mandag ettermiddag, ble lettere skadd, opplyser politiet.

– Gjerningspersonens motiv er fortsatt uklart, sier en talsperson for politiet.

Jernbanestasjonen ble evakuert og stengt som følge av hendelsen.

– Spesialenheter overmannet mannen. Under politiaksjonen såret han to forbipasserende, en av dem alvorlig, opplyser politiet.

14-åringen, som er innlagt på sykehus med brannskader, var ikke direkte involvert i gisselsituasjonen, og det er uklart hvordan hun ble skadd.

Gjerningsmannen måtte gjenopplives og får intensivbehandling for «ekstremt alvorlige» skader som han fikk da politiet stormet apoteket, heter det.

Mulig terrormotiv

Ifølge etterforskningsleder Klaus Rüschenschmidt var mannen utstyrt med gassbokser som brukes til camping, og tennsatser. Boksene var tapet sammen, fortalte etterforskningens leder.

Politiet utelukker ikke at mannen kan ha hatt terrormotiv.

– Idet han gikk inn på apoteket, skal han ifølge øyenvitner ha sagt at han tilhørte Daesh, sier Rüschenschmidt. Daesh er et arabisk akronym for IS.

ID-papirer

Politiet opplyste også mandag kveld at det ble funnet identitetspapirer på åstedet som tilhører en 55 år gammel mann fra Syria. Papirene viser at mannen har oppholdstillatelse i Tyskland til midten av 2021. Dokumentene tilhører «trolig» gjerningsmannen, men hans identitet kan ikke slås fast ennå, understreket politiet.

Tysk politi ba på Twitter folk holde seg unna stasjonen, og jernbaneselskapet Deutsche Bahn stanset togtrafikk gjennom storbyen. Stasjonen i Köln er en av landets største.