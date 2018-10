25 døde da afghansk militærhelikopter styrtet

Nestkommanderende for armékorpset i Afghanistans vestlige sone, provinsrådets leder i Farah og et kvinnelig provinsrådsmedlem var blant de omkomne, opplyste Naser Mehdi, en talsmann for guvernøren, onsdag morgen.

Helikopteret styrtet klokken 9.10, like etter at det hadde tatt av fra Anar Dara-distriktet i et fjellområde i Farah. Helikopteret skulle til Herat-provinsen.

Ifølge Mehdi styrtet helikopteret i dårlig vær. Et medlem i provinsrådet i Farah, Khair Mohammad Noorzai, sier at to helikoptre dro fra provinshovedstaden i retning Herat da det ene helikopteret krasjet i et fjell i Anar Dara. Ifølge Noorzai styrtet helikopteret som følge av teknisk feil. Den forklaringen gir også Gul Ahmad Faqiri, et annet medlem av provinsrådet.

Taliban-bevegelsen hevdet onsdag formiddag ifølge AFP at dens opprørere sto bak helikopterstyrten.