I denne kinesiske byen er julen bannlyst

Flere kinesiske storbyer er pyntet til jul, med høytidsriktig mat på menyene og glitter og lys langs handlegatene. Også i år vil mange kinesere spise epler på mandag – ordet for eple og ordet for julaften høres like ut på kinesisk.

Men i byen Longfang i Hebei-provinsen, like sør for Beijing, må du lete lenge for å finne et snev av julestemning.

Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

Lokale myndigheter har nemlig bannlyst alt som kan minne om høytiden i byen, der det bodde 4,5 millioner innbyggere ved forrige folketelling i 2010.

«Det er strengt forbudt å plassere juletrær langs gaten. Det er strengt forbudt å promotere varer under påskudd av at det er jul,» heter det i et dekret fra lokale myndigheter.

Bannlyser julen for å «fremme stabilitet»

Det enerådende kinesiske kommunistpartiet er strengt ateistisk, men pragmatiske kinesere har lenge benyttet seg av julen som en anledning til å lyse opp i mørket og å lokke kunder til butikkene.

Det er uklart hvorfor lokalmyndighetene i Langfang har bestemt seg for å bannlyse alle juleprodukter i år. I dekretet opplyser de bare at tiltakene er gjennomført for å «fremme stabilitet».

JASON LEE / Reuters / NTB scanpix

Men julens kristne opphav kan være en årsak til det strenge tiltaket. Det siste året har myndighetene slått kraftig ned på religionsutøvere. I den nordvestlige Xinjiang-regionen har flere hundre tusen muslimske uigurer blitt internert og tvunget til å gi avkall på sin egen kultur.

Samtidig er en rekke kirker og kristne trossamfunn i Kina blitt stengt det siste året.

Slår ned på kirker og kristne trossamfunn

Et par eksempler: For noen uker siden stormet over 60 politifolk inn for å stanse en søndagsskole for barn i den sørlige kystbyen Guangzhou. Og tidligere i år ble Zion-kirken i Beijing, som hadde 1500 medlemmer, stengt av myndighetene der.

Rundt fem prosent av Kinas befolkning er kristne.

JASON LEE / Reuters / NTB scanpix

Kinas grunnlov sikrer religionsfrihet i landet, men «utenlandske» religioner som islam og kristendommen er lenge blitt uglesett fordi tilhengerne av disse religionene ser opp til autoritetsfigurer utenfor Kina.

– Forbudet mot juledekorasjoner i Langfang er en del av myndighetenes stadig strammere grep om religionsutøvelsen i landet, sier Yaqui Wang ved Human Rights Watch til The New York Times.

Lager julestemning for andre

Men skepsisen til julepynt og religionsutøvelse forhindrer ikke kinesiske fabrikker fra å levere julestemning til resten av verden. I fjor produserte Kina for eksempel rundt 60 prosent av verdens kunstige juletrær, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.