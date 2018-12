På et slott utenfor Stockholm har partene forhandlet om Jemens fremtid: – De har oppnådd mer enn noen kunne forvente

Siste dag av de FN-ledede fredsforhandlingene om Jemen endte med et sjeldent lyspunkt.

Foran pressen tok utenriksminister Khaled al-Yamani og Houthi-talsmann Mohammed Abdelsalam hverandre smilende i hånden, etter å ha blitt enige om flere grep for å lette trykket i det krigsherjede landet.

Da hadde de krigførende partene sittet ved forhandlingsbordet på Johannesbergs slott utenfor Stockholm i en uke. Det var første gang på to år at representanter for den jemenittiske eksilregjeringen og de iranskvennlige Houthi-opprørerne møttes.

Lover stor fangeutveksling

Forventningene til de første fredssamtalene har vært moderate. Hverken FN eller de svenske arrangørene har hatt noe håp om å få stanset konflikten i denne runden.

Men allerede i begynnelsen av forhandlingsprosessen ble partene enige om å utveksle mer enn 15.000 fanger som er blitt tatt i løpet av den snart fire år lange konflikten.

Etter planen skal byttet skje den 20. januar.

Fakta: Konflikten i Jemen En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan, og franske spesialstyrker er også til stede. Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. Iran støtter houthienes opprør. FN-granskere konkluderte i 2017 imidlertid med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran. Over 10.000 mennesker er drept og over 50.000 skadet i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon. Sivile utgjør flertallet av ofrene. Over tre millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 28 millioner mennesker er avhengige av mat utenfra og halvparten av dem ifølge FN står på randen av sult. FNs nødhjelpskontor (OCHA) sa 4. desember at den humanitære krisen kan bli enda verre i 2019. Spådommen fra Genève kom samtidig med at FN-støttede fredssamtaler i Sverige var på trappene. (NTB)

Viktig våpenhvile

Men det klart viktigste utfallet av samtalene ble først kunngjort torsdag ettermiddag.

Da kunne FNs generalsekretær António Guterres erklære at partene var blitt enige om våpenhvile i havnebyen Hodeida. Guterres var i Sverige sammen med blant andre Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt.

Våpenhvilen innebærer at soldater og krigere skal trekkes ut av byen.

Det anses som et uhyre viktig steg: Rundt 70 prosent av all import til Jemen har tidligere skjedd via havnen i Hodeida.

Ifølge FN har byen vært livsnerven for rundt 28 millioner mennesker som er avhengige av mat utenfra.

Å få åpnet byen for leveringer igjen, har derfor vært en av de viktigste prioriteringene til FNs spesialutsending Martin Griffiths, som har ledet forhandlingene.

I tillegg til Hodeida-avtalen, har partene i Jemen komme til en «felles forståelse» om Jemens tredje største by Taiz, som har vært åsted for noen av de mest intense kampene i løpet av den fireårige krigen i landet, skriver NTB.

– Dette er et lite gjennombrudd. Partene har oppnådd mer enn noen kunne forvente, sier senioranalytiker Elizabeth Dickinson i International Crisis Group til Reuters.

Vanskelige spørsmål gjenstår

– Dette er bare begynnelsen, sa en smilende Guterres under den avsluttende pressekonferansen torsdag.

Mange viktige spørsmål gjenstår imidlertid når partene møtes igjen. Jemens eksilregjering har sagt at samtalene kan fortsette allerede i januar.

FNs spesialutsending Griffiths har ifølge ABC News allerede lagt frem et utkast til en fredsavtale, som de krigførende partene nå skal ta stilling til.

Nyhetsbyrået AP har fått tilgang til en tidlig versjon av utkastet. Blant de viktigste punktene er:

Full gjenåpning av den internasjonale flyplassen i hovedstaden Sana, som i dag er FNs eneste innførselsåre for nødforsyninger

som i dag er FNs eneste innførselsåre for nødforsyninger 16 forslag til full uttrekkelse fra hele regionen Hodeida

fra hele regionen Hodeida Et politisk rammeverk for Jemen etter at krigen er avsluttet

Det er spesielt den politiske prosessen som vil bli hovedfokuset for de videre samtalene, skriver Reuters.

Positive reaksjoner

Ifølge Reuters har Saudi-Arabias ambassadør til Jemen, Mohammed al-Jabir, sagt at våpenhvilen i Hodeida vil tre i kraft allerede fredag.

Også Iran, som er blitt beskyldt for å støtte Houthi-opprørerne, stiller seg positive til de foreløpige resultatene.

– Vi ønsker velkommen avtalene mellom de to partene (...) og vi ser de positive skrittene og de foreløpige avtalene om fortsatte samtaler som lovende, sa talsmann Bahram Ghasemi i utenriksdepartementet i Teheran.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström hyllet avtalen:

– Dette er en spesiell dag for Jemen, FN og for oss her i Sverige sier hun.

– For en uke siden nevnte jeg at verden ser hit og forventer konkrete resultater. Jeg er ekstremt glad for at vi kanskje har en Stockholm-erklæring med de viktigste fremskrittene hittil, sier hun videre.

Martine Vik Magnussens far var pådriver

De siste ukene har den stadig mer desperate hungersnøden i Jemen, samt drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, bidratt til å øke det internasjonale presset for å få slutt på krigen.

Like etter at fredssamtalene ble avsluttet fredag, vedtok det amerikanske senatet en resolusjon om å stanse den militære støtten til krigen i Jemen.

Men prosessen for å sikre fredssamtalene har pågått i flere år.

En av dem som har vært en aktiv pådriver er faren til Martine Vik Magnussen, som ble drept i London i 2008.

Det britiske politiets eneste mistenkte er rikmannssønnen Farouk Abdulhak, som reiste tilbake til hjemlandet Jemen dagen etter drapet.

Gjennom sitt arbeid med å få utlevert Abdulhak til Storbritannia, har Odd Petter Magnussen opparbeidet seg flere høytstående kontakter i Jemen, skriver den svenske avisen Expressen.

I samarbeid med Kjell Magne Bondevik forsøkte han å overtale norske myndigheter til å legge til rette for at fredssamtalene skulle skje i Oslo.

Da de fikk nei, gikk han i stedet til Sveriges utenriksminister Margot Wallström. Hun inviterte ham til Stockholm for å diskutere initiativet i 2017, men først halvannet år senere ble samtalene noe av.