Rapport - Bølling, maktmisbruk og trakassering i FN-organisasjon som bekjemper hiv og aids

Siden 2009 har Norge støttet UNAIDS, som er FNs mest framskutte organisasjon i kampen mot hiv og aids, med rundt 1,5 milliarder kroner, ifølge Bistandsaktuelt.

Inntil i fjor satt Norge i UNAIDS-styret.

Et uavhengig ekspertpanel står bak rapporten , som ble offentliggjort fredag. Der heter det blant annet at «bevisene for en ødelagt organisasjonskultur er overveldende».

Seksuell trakassering og bøllete opptreden

– Krisen truer arbeidet til UNAIDS. Ledelsen har mislyktes i å forhindre eller håndtere meldinger om trakassering, herunder seksuell trakassering, bøllete opptreden og maktmisbruk, skriver ekspertpanelet, som understreker at dette har pågått i årevis uten at noen er blitt stilt til ansvar.

Panelet retter særlig hard kritikk mot lederen av UNAIDSr, Michel Sidibé, fra Mali. Det anbefales derfor at WHOs programkomité, som administrerer UNAIDS, vurderer hans stilling.

– Panelet har ingen tillit til at den nåværende ledelsen kan sørge for nødvendige endringer, siden den i stor grad er ansvarlig for dagens sørgelige tilstander, heter det i rapporten.