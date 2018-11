Bak kinesernes minkende handlelyst ligger blant annet frykten for forverring av handelskrigen mellom USA og Kina, noe som vil bremse hele verdensøkonomien, skriver AP. Det vil ramme til og med den rike delen av Kinas forbrukere.

Antallet kinesiske statsborgere som besøkte USA i 2017 økte med fire prosent, en klar nedgang sammenlignet med 2016, da tallet økte 16 prosent, ifølge US National Travel and Tourism Office.

– Det er store påkjenninger i vårt politiske forhold til den kinesiske regjeringen. Det gjør dem ikke i humør for å komme til USA for å tilbringe sine hardt opptjente dollar, sier Robert Burke, en luksuskonsulent i New York, til AP.

Luksusjuveler

Året 2018 startet ellers veldig bra for Tiffanys, som selger luksusjuveler over hele verden. Rike kinesere er en viktig kundegruppe, men to ganger på like mange måneder har Tiffanys registrert at kundene fra Kina er blitt færre, skriver nyhetsbyrået AP.

Evan Agostini / AP / NTB Scanpix

Aksjekursen til Tiffanys falt onsdag 12 prosent, etter at firmaet rapporterte om et salg i tredje kvartal på noe over én milliard dollar, opp fire prosent, men det var et svakere salg enn markedet ventet. Etter et godt første halvår, er dermed verdien av selskapet på børsen tilbake der den var ved årsskiftet.

Rike kinesere står kjøper omtrent en tredjedel av luksusvarer som håndvesker, klokker og smykker, skrev Wall Street Journal i juni, men denne viktige kundegruppen er nå i ferd med å svikte Tiffanys butikker, først og fremst i USA.

– Skifte i kinesisk forbruk

Konsernsjef Alessandro Bogliolo sa at kinesiske turister ikke dukker opp og åpner lommebøkene sine med samme kraft som gjorde tidligere.

Richard Drew / AP / NTB Scanpix

– Det vi tydelig har sett i dette kvartaler har vært et skifte i kinesisk turisme og forbruk. Vi har sett en nedgang i salget av juveler utenfor Kina og et godt salg i fastlands-Kina. Dette er et mønster vi har sett noen måneder, sa Bogliolo i en samtale med analytikere, skriver Financial Times.

Ifølge AP er det bekymringen for svakere økonomisk utvikling i Kina som ligger bak aksjenedgangen for flere andre firmaer i luksusbransjen, slik som Louis Vitton, hvis aksjekurs også er på vei tilbake til nivået fra januar.

Luksusvareindeksen S & P Global Luxury Index, som er satt sammen av børstallene for 80 av de største selskapene innen produksjon og salg av luksusvarer, har falt 12 prosent siden slutten av september, skriver Financial Times.