På dette svenske slottet skal det forhandles om fred i Jemen. Skeptiske eksperter håper på et par tegn til fredsvilje.

Det svenske slottet som ligger en times kjøretur nord for Stockholm, presenterer seg selv storslått på nettsidene sine: «I det skånsomt renoverte slottet i hjertet av svenske Roslagen ligger alt til rette for vellykkede konferanser og personlige møter.»

Men om de personlige møtene på Johannesborgs Slott blir like vellykkede når partene i Jemen-konflikten nå skal møtes der, er det større tvil om.

Fangebytte og helsehjelp

Jemens saudistøttede regjering skal møte de iranskstøttede såkalte houthi-opprørerne. På forhandlingsbordet ligger blant annet et fangebytte og evakueringen av skadede opprørere som trenger medinsk hjelp.

Seniorforsker Siri Aas Rustad ved Institutt for fredsforskning (PRIO) tror det er vanskelig å komme noen vei med selve konflikten, men at det kan gjøres noe med flere av de enkelte kravene.

– Det er ikke usannsynlig. Slik kan man vise vilje til å enes om noe uten å gi fra seg veldig mye, sier Rustad.

MOHAMED AL-SAYAGHI, Reuters / NTB Scanpix

– Giftig atmosfære

Internasjonale kommentatorer er også skeptiske.

– Jeg forventer ikke mye av denne runden, sier den jemenske analytikeren Baligh al-Makhlafy til nyhetsbyrået AP.

Han støtter regjeringen i Jemen og skal selv delta i samtalene.

– Dette betyr ikke mye, men med den humanitære situasjonen og den giftige politiske atmosfæren som eksisterer i Jemen for tiden, er det bedre enn ingenting, sier den jemenske forskeren Hisham Al-Omeisy til AP.

– Jeg er lei for å si at si at det nok går i retning av at volden fortsetter og at den humanitære situasjonen forverres, ikke at det bryter ut fred, sier Jemen-ekspert Peter Salisbury til The New York Times.

Fakta: Krigen i Jemen Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og syv andre land har siden mars 2015 vært involvert i borgerkrigen i Jemen. Krigen er en fortsettelse av interne konflikter som har vart siden 2004. Minst 10.000 mennesker er blitt drept.

– Best under radaren

Man har også tidligere forsøkt å åpne for fredssamtaler mellom partene i Jemen. I Kuwait i 2016 brøt forhandlingene sammen etter 108 dager.

PRIO-forsker Rustad tror ikke det blir annerledes nå.

– Sverige har et godt rykte på seg når det gjelder å forhandle, men forhandlinger fungerer best når de skjer under radaren. Slik var det da Norge hadde en viktig rolle for fredsprosessen i Colombia, sier Rustad.

– Andre konflikter i kjølvannet

– Hvordan bør Sverige forholde seg til forhandlingene?

– De bør være klar over at de kun er en fasilitator. Det må ikke bli for mye fokus på Sveriges rolle. Det må være partene selv som eier forhandlingene, de må ikke skje under tvang.

I det store og hele tror PRIO-forskeren det er vanskelig å få slutt på den tre år lange borgerkrigen.

– Utvikler den seg som andre konflikter i Midtøsten og Nord-Afrika, får man en kamp mellom mange ikke-statlige grupper. Selv om hovedkonflikten mellom regjeringen og opprørerne roer seg, vil du ha andre konflikter i kjølvannet. Det ser vi i Syria, der det er en oppblomstring av mindre konflikter. Også i Libya er konfliktbildet blitt mindre oversiktlig på denne måten, sier hun.