Senatet utsetter å stemme over skattereform

Blant annet sier republikaneren Ron Johnson fra Wisconsin at han fortsatt holder tilbake sin støtte til forslaget fordi skattepakken ikke gir stort nok skattekutt for bedriftseiere.

I tillegg har senatorene Bob Corker og Jeff Flake vært til bekymring for Senatets republikanske leder Mitch McConnell.

Republikanerne er avhengig av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for at forslaget skal gå gjennom.

Under press fra de konservative

En ny analyse fra en uavhengig skattekomité har slått fast at skattereformen ville legge til 1.000 milliarder dollar til landets underskudd.

Det har høyst sannsynlig gitt vann på mølla til de mest konservative republikanerne, som vil redusere budsjettunderskuddet.

Dersom Senatet eventuelt blir enige om sin versjon, må utkastet fra Senatet og Representantenes hus samordnes, og den veien frem kan bli lang.

Den endelige versjonen må til slutt legges frem for president Donald Trump og godkjennes av ham.

Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lykkes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen. Dette til tross for at presidentens parti har flertall i begge kamre.

Republikanernes frykt er at presidentens skattereform skal lide samme skjebne som helsereformen, som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, men som senere ble torpedert av Senatet.