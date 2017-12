Trumps skattereform stoppet av hans egne

Det skulle vært natten for Trumps første store seier i Kongressen.

I stedet ble avstemningen om presidentens nye skattereform stoppet i ellevte time etter at en rapport fra Kongressens egen skattekomité konkluderte med at reformen ville øke USAs gjeld med minst tusen milliarder dollar.

Det står i sterk kontrast til finansministerens forsikringer om at reformen ville «betale for seg selv».

Da satte tre av republikanernes egne senatorer foten ned. De nektet å stemme over reformen før det var sikret at den ikke ville øke landets gjeld.

Frykter samme skjebne som helsereformen

Republikanerne er avhengig av at 50 av deres 52 senatorer stemmer for at forslaget skal gå gjennom. Dermed ble avstemningen rundt reformen utsatt.

Republikanerne i Kongressen er under sterkt press fra Trump, som ennå ikke har lykkes med å lose én eneste stor reform gjennom Kongressen. Dette til tross for at presidentens parti har flertall i begge kamre.

Republikanernes frykt er at presidentens skattereform skal lide samme skjebne som helsereformen, som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, men som senere ble torpedert av Senatet.

Stoppet av kritikere fra egne rekker

To av senatorene som sørget for å stoppe avstemningen, Jeff Flake og Bob Corker, har tidligere ligget i ordkrig med president Donald Trump.

Corker har tidligere sagt til The New York Times at Det hvite hus er blitt «en barnehage for voksne» med Trump som president. Trump kvitterte med å kalle Corker «inkompetent».

Også Flake har kommet med flengende kritikk av Trump, og sagt at hans presidentperiode kommer til å bli husket for «fornedrelsen» han utsatte USA for.

Både Corker og Flake er inne i sine siste perioder og kan uansett ikke gjenvelges. Dermed har partiet lite forhandlingsmakt over dem.

Den tredje senatoren, Ron Johnson fra Wisconsin, sa at han holder tilbake sin støtte til forslaget fordi skattepakken ikke gir stort nok skattekutt for bedriftseiere.

Nytt håp fredag

Sent torsdag kveld amerikansk tid så republikanerne på en rekke muligheter for å få reformen i havn. Blant annet diskuterte de å øke skattene for rike amerikanere, eller å gjøre moderate reduksjoner i de store skattekuttene reformen foreslår for amerikanske bedrifter. Spørsmålet er om det vil monne nok til ikke å øke budsjettunderskuddet.

Dragkampen om skattereformen ventes å fortsette fredag. Håpet for republikanerne er å få overtalt Johnson til å gå med på reformen.

Dersom Senatet eventuelt blir enige om sin versjon, gjenstår fortsatt en del arbeid før reformen kan tre i kraft:

Først må også Representantenes hus bli enige om et utkast til reform. Så må utkastene fra Senatet og Representantenes hus samordnes til en versjon begge de to kamrene i Kongressen kan enes om.

Den endelige versjonen må til slutt legges frem for president Donald Trump og godkjennes av ham.