Terrorist angrep busstasjon fordi det hang juleplakater der

Terroristen som slo til mot New Yorks største busstasjon valgte målet fordi det hadde juleplakater. Det sa myndighetene på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

27 år gamle Akayed Ullah skal ha sagt til politiet at terrorhandlingen var en hevn for USAs angrep på IS i Syria og andre steder. Han skal også ha henvist til at det har vært lignende angrep i Europa. I desember i fjor angrep en IS-sympatisør et julemarked i Berlin med lastebil. 12 mennesker ble drept.

Ullah er alvorlig skadet, med forbrenninger på hendene og på kroppen, opplyser politiet.

Eksplosjonen skjedde klokken 07:20 lokal tid på busstasjonen Port Authority, som ligger like i nærheten av Times Square. Tre personer ble lettere skadet i tillegg til gjerningsmannen.

– Dette er et av våre verste mareritt. Men etterhvert viste det seg å ikke være så ille som man hadde fryktet, sa New Yorks guvernør Andrew Cuomo på en pressekonferanse.

– Dette er New York. Realiteten er at vi er et terrormål, sa Cuomo.

Busstasjon er stengt inntil videre, noe som skapte trafikkaos over store deler av Manhattan midt i morgenrushet. Et par timer etter angrepet gikk imidlertid subwaylinjene som normalt.

Drosjesjåfør fra Bangladesh

Den mistenkte er fra Bangladesh og skal ha vært i USA i syv år. Han hadde bosted i Brooklyn, melder NBC.

Ullah har rent rulleblad i Bangladesh. Han besøkte hjemlandet sist gang i september, ifølge Reuters, som siterer politidirektør A K M Shahidul Haque. Informasjonen kommer fra Ullahs passnummer, skriver Reuters.

Den mistenkte terroristen hadde drosjelisens for New York fra 2012 til 2015. Han jobbet nå for et eletrikerselskap. Ullah kom til USA på et F4 visa, som er en form for familiegjenforening, melder New York Post.

President Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders påpekte mandag ettermiddag at Ullah kom til USA på en form for «kjedeimmigrasjon» som presidenten er mot.

Ullah bodde sammen med sin mor og sin bror, ifølge Wall Street Journal, som har snakket med naboer i Brooklyn. De beskriver Ullah som «fjern» og «uhøflig».

Update: A total of 4 injuries reported at the scene of an explosion at Port Authority. All injuries are non-life-threatening — FDNY (@FDNY) December 11, 2017

Fanget på overvåkningsvideo

Mannen hadde festet eksplosivene på seg med borrelås, og detonerte dem i den travle gangpassasjen - muligens med overlegg, sa politimester James O´Neill på en pressekonferanse et par timer etter angrepet. Mannen fikk brannskader av eksplosjonen, melder politiet. De beskriver bomben som hjemmelaget og usofistikert.

Guvernør Cuomo sier til NBC at mens selve sprengstoffet detonerte, var det ikke tilstrekkelig til å sprenge røret som omfattet bomben. Dermed ble skadene betydelig mindre enn de kunne ha blitt.

En overvåkningvideo viser at mannen går i en av gangene i busstasjonen når bomben detonerer. Området fylles av røyk og folk rundt ham flykter. Et par sekunder senere viser videoen mannen liggende på bakken.

O´Neill opplyste at de gransker mannens bakgrunn og hvorvidt han har noen forbindelse til terror-organisasjonen IS. Etterforskere var mandag formiddag også ved mannens bosted i Brooklyn, hvor de gjorde undersøkelser og etter hvert gjennomførte en ransakelse. De ransakte også to andre bosteder, ifølge New York Post. Et av dem tilhørte terroristens foreldre.

Mark Lennihan / AP / NTB Scanpix

Christina Pletten

Kaos i morgenrushet

Det antatte terrorforsøket skapte kaos i den travleste tiden i morgenrushet på Manhattan. Port Authority er verdens travleste busstasjon, og over 200 000 mennesker passerer gjennom her i løpet av en dag. Seks millioner mennesker reiser med undergrunnen i New York daglig.

I tillegg ble en rekke gater rundt stasjonen stengt, noe som førte til lange køer og forsinkelser rundt hele bykjernen.

