Ifølge offentlige tjenestemenn er det et stort antall barn som har mistet livet, og tilstanden til 18 av de skadde skal være alvorlig.

De fleste av de omkomne var blindpassasjerer og skulle ikke ha befunnet seg om bord på et godstog.

Flere vogner skal ha falt i vannet fordi toget var på vei over en bro over elva Luembe da ulykken inntraff. Denne befinner seg 140 kilometer nordvest for Kananga, som er en av de største byene i Kasai-provinsen i midten av landet.

Flere alvorlig skadde ble brakt til sykehus i Kakenge.

– Vi er overveldet av antallet skadde. Vi jobber så fort vi kan, uttalte doktor Jean Claude Tshimanga ved Kakenge hospital søndag kveld.

Den nasjonale jernbanen i landet har bekreftet ulykken. Det er den tredje ulykken på én måned i det sentrale Kongo. I februar omkom dessuten fem personer i en passasjertogulykke på en stasjon i Kalenda.

Togulykker i den tidligere belgiske kolonien forekommer hyppig og har ofte høye dødstall på grunn av dårlig vedlikeholdte skinneganger og gamle togsett fra 1960-tallet.