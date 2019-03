Facebook-avtaler med mobilprodusenter under lupen

Det skal dreie seg om avtaler mellom Facebook og minst to selskaper som er kjent for å produsere mobiltelefoner og andre elektroniske enheter, skriver New York Times, med henvisning til to ikke navngitte personer med kjennskap til saken.

– Ufarlig

Ifølge avisen hadde begge selskapene inngått datautvekslingsavtaler med Facebook som ga dem tilgang til personopplysninger om flere hundre millioner brukere.

Facebook beskriver selv avtalene som ufarlige verktøy som gjorde det mulig for mobilprodusentene å tilby Facebook-tjenester til sine brukere før Facebook hadde utviklet sin egen mobilapp.

Avisen skriver at det er uklart når etterforskningen startet og hva dens hovedformål er. Facebook har ikke svart på avisens henvendelser om å kommentere saken.