Tidligere britisk soldat tiltalt for drap etter Bloody Sunday

Soldaten er kun identifisert som «Soldier F» i påtalemyndighetens uttalelse.

– Med tanke på de øvrige 18 mistenkte, blant dem 16 tidligere soldater og to angivelige IRA-medlemmer, har vi konkludert med at det ikke er mulig å oppdrive tilstrekkelig bevis, sier påtaleleder Stephen Herron torsdag.

Etterforskningen har pågått gjennom et tiår. Den konkluderte med at soldater drepte 13 ubevæpnede demonstranter som protesterte mot britiske myndigheters pågripelse av antatte irske nasjonalister. Britiske myndigheter påsto lenge at demonstrantene var voldelige og at skuddene som falt 30. januar 1972, var berettiget.

30. januar var det 47 år siden «den blodige søndagen» i Londonderry i Nord-Irland. «Bloody Sunday» førte til eskalering i konflikten mellom London og de katolske innbyggerne i Nord-Irland, som ville at Nord-Irland ble del av Irland. «Bloody Sunday» var i mange år en verkebyll i nordirsk og britisk politikk.

Ofrenes familier har bedt om rettferdighet. Andre som støtter soldatene, har sagt at det er urettferdig for soldatene å bli tiltalt så mange år etter at det som begynte som en fredelig borgerrettsmarsj, endte i en blodig tragedie.