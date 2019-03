Krisemøte i Mays regjering

Speakeren i Underhuset utløste en konstitusjonell krise i Storbritannia med sin sjokkbeslutning mandag.

Bercows beslutning er at substansielle endringer må til hvis brexitavtalen skal legges fram for avstemning på nytt i inneværende parlamentariske sesjon.

Det lover dårlig for May, som i utgangspunktet hadde planlagt å legge avtalen fram for avstemning for tredje gang allerede tirsdag eller onsdag.

Tirsdag formiddag ble regjeringen innkalt til møte for å forsøke å finne en vei ut av krisen.

– Speakerens avgjørelse hever terskelen og gjør det mindre sannsynlig med en avstemning denne uka, sier brexitminister Stephen Barclay i et intervju med Sky News.

Han er likevel ikke villig til å gi helt opp. Barclay viser til at speakeren eksplisitt har åpnet for at en endret kontekst kan være nok.

– Du kan ha samme forslag, men med andre omstendigheter rundt det, sier Barclay.

Han viser blant annet til at intense samtaler nå er i gang med det nordirske unionistpartiet DUP, som har nektet å godta avtalen, og antyder at en avtale med DUP kan være nok til å si at omstendighetene er endret.