Tvungen sterilisering av transpersoner i Japan

– At et medisinsk inngrep kreves som en betingelse for å lovlig anerkjenne transpersoners kjønnsidentitet, bryter med Japans menneskerettighetsforpliktelser og strider mot internasjonale medisinske standarder, heter det i en pressemelding fra menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

Onsdag la organisasjonen fram en ny rapport som dokumenterer hvordan lovgivningen i Japans kjønnsidentitetspolitikk skader transpersoner som vil bli lovlig anerkjent, men ikke kan eller vil gjennomgå irreversible medisinske prosedyrer som sterilisering.

– Japan bør opprettholde rettighetene til transseksuelle mennesker og slutte å tvinge dem til å gjennomgå kirurgi for å bli lovlig anerkjent, sier Kanae Doi, Japans direktør for Human Rights Watch.

Rapporten er basert på intervjuer med 48 transpersoner, i tillegg til advokater, helsepersonell og akademikere fra 14 prefekturer i Japan.

I Japan må transseksuelle personer som lovlig ønsker å endre kjønn, møte i en familiedomstol i henhold til landets GID-lovgivning (Gender Identity Disorder), som ble etablert i 2004. Prosedyren krever at søkerne skal være single og uten barn under 20 år. De må gjennomgå en psykisk evaluering for å få en diagnose av «kjønnsidentitetsforstyrrelse», for så å bli sterilisert.

– Loven er basert på et utdatert premiss som behandler kjønnsidentitet som en såkalt psykisk sykdom, og bør revideres raskt, sier Doi.