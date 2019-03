Huawei saksøker Canada for pågripelsen av Meng

Meng Wanzhou, som er finansdirektør i Huawei og datter av selskapets grunnlegger, ble pågrepet på flyplassen i Vancouver etter begjæring fra USA. Hun var etterlyst for brudd på USAs sanksjoner mot Iran ved å feilinformere banker.

I søksmålet heter det at i stedet for straks å pågripe henne, hadde canadiske myndigheter avhørt henne i forbindelse med det som lot til å være en rutinemessig tollundersøkelse, og brukte anledningen til å få henne til å gi dem bevis og informasjon.

Det heter også at grensemyndighetene beslagla mobilen og PC-en hennes, fikk passordene og undersøkte innholdet uten å fortelle henne om den virkelige grunnen til at de holdt henne tilbake. Først etter tre timer skal hun ha blitt fortalt at hun var under arrest.

Meng er i dag løslatt mot kausjon og holder til i Vancouver mens hun venter på prosessen USA har igangsatt for å få henne utlevert.

Fredag ga canadiske myndigheter grønt lys for å starte prosessen med utlevering. Det kan ta både måneder og år før saken er sluttført.

Pågripelsen av Meng førte til et anstrengt forhold mellom Canada og Kina. To canadiere er pågrepet i Kina, og Canada beskylder Kina for å bruke dem til å presse Canada til å sette Meng fri. En 15 års dom for narkotikasmugling ble omgjort til dødsdom for en annen canadier i en sak som etter alt å dømme også har å gjøre med pågripelsen av Meng.