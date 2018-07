189.000 flyktninger gjemmer seg i skyggen av Israels kanoner. Der er det minst risiko for å bli angrepet.

Israel har sendt forsterkninger til Golanhøydene, høydedraget som de erobret fra Syria for over 50 år siden. Bemanningen er forsterket ved flere titalls utposter med stridsvogner og infanteri.

Men denne gangen er det ikke syriske stridsvogner de kikker ned på, men opptil 189.000 internt fordrevne syrere.

Tusenvis av familier har de siste to ukene plassert seg helt opp imot gjerdet ved grensen mot israelskkontrollert område. På den andre siden ligger det dødelige minefelt og soldater som har fått ordre om å hindre at noen kommer gjennom.

45 graders varme uten noen beskyttelse. Folk dør av skorpionbitt.

FN sier mellom 285.000 og 325.000 mennesker er på flukt under svært vanskelige forhold. Det har kommet rapporter om barn som har dødd på grunn av forholdene.

– Folk trenger beskyttelse og de trenger husly, sier Linda Tom, informasjonsmedarbeider for FNs nødhjelpsorgan OCHA i Damaskus. – Folk lever ute i naturen i 45 graders varme. Det går særlig hardt ut over barna.

FN har fått rapporter om at 15 personer ved grensen mot Jordan og én person ved Golanhøydene, har mistet livet på grunn av stikk fra skorpioner, dehydrering og sykdommer fra skittent vann.

Assad vil ta kontroll over opprørets vugge

Syrerne er på flukt fra krigføringen mellom syriske regjeringsstyrker og opprørerne som har kontrollert dette området i snart syv år.

President Bashar al-Assads styrker og deres allierte har erobret hele det sentrale Syria og nå er turen kommet til den sørligste delen av Syria. Slaget står blant annet om Daraa, byen der hele det syriske opprøret startet våren 2011.

Landsbyene ved Golanhøydene er blitt angrepet mindre

Mellom 285.000 og 325.000 mennesker har flyktet til nå, ifølge FNs siste tall. Deres oversikt viser to klare tendenser. 107.500 mennesker har flyktet mot grensen til Jordan, men enda flere, 189.000, har søkt tilflukt ved Golanhøydene og grensen mot israelskkontrollert område.

Årsaken til at så mange søker ly ved grensen mot Israel, er at de syriske regjeringsstyrkene viser seg å være meget påpasselige med ikke å skyte for nærme israelernes stillinger.

– Israel har ikke opprettet noen offisiell buffersone, men i løpet av de siste årene har landsbyene ved grensen blitt angrepet mindre enn andre steder i Syria, sier oberstløytnant E., sjefen for det israelske forsvarets humanitære bistandsoperasjon ved Golanhøydene, til avisen Haaretz. De gjengir ikke det fulle navnet hans.

– Håper ingen kommer inn i minefeltet

Foreløpig ser det ut til at ingen forsøker å ta seg inn i israelskkontrollert område, der oberstløytnant Es soldater står klare med sine stridsvogner.

– Jeg tror ikke de vil prøve på det. Det er minefelt langs grensen og de vil ikke våge å prøve seg på noe slikt. I hvert fall så håper jeg at de ikke gjør det, sier offiseren til Haaretz.

Den israelske hæren har gitt humanitær hjelp til folk som befinner seg i de opprørskontrollerte delene av det sørlige Syria i flere år. 4000 syrere har fått medisinsk behandling på israelske sykehus.

– Rapporter fra mediene indikerer at Israel fortsetter å gi humanitær hjelp, men folk som er der sier til oss at det ikke er i nærheten av å dekke behovene, sier Sara Kayyali i Human Rights Watch i Beirut.

De har imidlertid fått indikasjoner om at israelske myndigheter og bistandsgrupper som gir hjelp, har planer om å øke innsatsen.

Frykter represalier dersom de flykter til regimekontrollerte områder

Menneskene som nå er på flukt, kommer seg hverken inn i Israel eller til Jordan, der grensen har vært stengt siden et terrorangrep for to år siden.

Likevel er det få som flykter inn i regimekontrollerte områder. Kun 15.000–20.000 av de opptil 325.000 menneskene som er på flukt, har begitt seg dit ifølge FNs tall.

Det til tross for at regimet har opprettet korridorer som folk skal kunne ta seg trygt gjennom.

Årsaken kan være frykt for represalier og tvangsrekruttering til den syriske hæren, tror Kayyali.

– Mange sier de er redd for represalier fordi de har vært bosatt i et område som har vært kontrollert av opprørere, sier hun. – Rapporter vi har laget tidligere, viser da også at de har hatt noe å frykte. Vi har dokumentert at folk er blitt fengslet, tvangsrekruttert til hæren og at hjemmene deres er blitt enten konfiskert eller ødelagt.

Ber Jordan og Israel åpne grensen

Human Rights Watch ber i en uttalelse både Israel og Jordan om å ta imot flyktningene som nå samler seg ved grensene. FNs organ for flyktninger, UNHCR, ber Jordan åpne sin grense.

En liten gruppe syrere demonstrerte onsdag ved grensegjerdet mot Golanhøydene og krevde at Israel åpnet grensen for syriske flyktninger.

Internt fordrevne protesterte også utenfor leiren til FNs observatørkorps, UNDOF, som har i oppgave å overvåke grenseområdet mellom Syria og Golanhøydene.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at hverken Israel eller Jordan vil endre sin holdning, som til nå har vært å hjelpe flyktningene der de er, nemlig inne i Syria.

FN har imidlertid hatt problemer med å få hjelpesendinger inn i Syria på vanlig måte siden 27. juni.

– For at hjelpen skal nå frem, må FN få komme inn i Syria. En forsinkelse i den humanitære hjelpen kan bare føre til katastrofale resultater, skriver Anders Pedersen, FNs koordinator for humanitære hjelp i Jordan ifølge en pressemelding.