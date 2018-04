I dag setter Putin inn dramatisk offensiv mot internett. På få minutter ble 18 millioner nettadresser blokkert.

– Som en militær operasjon, skriver den russiske avisen Vedomosti.

– Er dette slutten på et fritt internett, spør en av Russlands største aviser Moskovskij Komsomolets.

Den massive blokkeringen skyldes at Kreml forsøker å stenge den populære meldingstjenesten Telegram.

Telegram har nektet å gi russiske myndigheter tilgang til persondata om brukerne. Kreml hevder meldingstjenesten er et våpen for terrorister fordi den gjør det mulig å sende krypterte meldingene.

Frem til i går hadde Putins datakontrollører blokkert om lag 100.000 IP-adresser de siste fem årene. Det siste døgnet har antallet blokkerte dataadresser eksplodert.

Ved 16-tiden tirsdag var hele 18 millioner IP-adresser stengt, noe som får store følger.

Russlands største aksjon på Internett

Millioner av russiske brukere av Iphone, Apple-maskiner, Microsoft, Google, Viber og Amazon ble tirsdag berørt at Kremls massive forsøk på å stoppe Telegram.

Brukerne av en rekke ulike nett-tjenester meldte om problemer.

Dette skjer fordi Putins nettkontrollører i Roskomnadzor fortløpende sørger for å blokkere alle IP-adresser som brukes til å få Telegram-tjenesten til å fungere.

En IP-adresse kan sammenlignes med et slags unikt telefonnummer, som alle datamaskiner og mobiltelefoner trenger for å være koblet til internett.

Over 5 millioner av de blokkerte dataadressene tilhører ulike Google-skytjenester.

8 millioner av de blokkerte IP-adressene tilhører Amazon-servere, viser internett-statistikk fra nettleverandørene i Russland.

– Vi vil fortsette å blokkere alle internett-ressurser som bidrar til at Telegram fungerer, sa Russlands kommunikasjonsmyndighet Roskomnadzor tirsdag formiddag. Paradoksalt nok falt også nettsidene deres ned i dag.

Vil knuse Russlands svar på Zuckerberg

Telegram er utviklet av Pavel Durov, som mange med god grunn kaller Russlands svar på Mark Zuckerberg.

Durov utviklet Russlands versjon av Facebook, Vkontakte, som opprinnelig var en minst like god tjeneste.

Kreml og Russlands sikkerhetstjeneste FSB tvang Durov til å selge selskapet til en av Putins oligarkvenner. Dermed fikk Kreml full kontroll over det største sosiale mediet i Russland.

Dette ville være som om Trump tvang Mark Zuckerberg til å selge Facebook til en av sine rike venner, og deretter skremte ham til å rømme USA.

Etter å ha rømt Russland utviklet Durov tjenesten Telegram, som på kort tid fikk 200 millioner brukere på verdensbasis.

Bare 10 prosent av de 15 millioner brukerne i Russland krypterer meldingene.

De fleste bruker Telegram til å chatte og sende meldinger i grupper eller lese uavhengige nyhetstjenester.

Hvem vinner kampen?

Tirsdag ettermiddag var det fortsatt uklart om Kremls aksjon virker.

Aftenpostens Telegram-konto i Moskva virket fortsatt. Samtidig ble en rekke andre nett-tjenester borte i kortere perioder.

Tirsdag krevde Russland at Apple og Google fjerner alle applikasjoner som benyttes til å sørge for at Telegram-meldinger kan sendes mellom brukerne.

Russiske myndigheter er langt fra alene om å kreve tilgang til personopplysninger fra ulike nett-tjenester. Også i Vesten ønsker politi og myndigheter tilgang til kryptert informasjon fra internettbrukere etter en domstolskjennelse.

Dagens dramatiske internett-aksjon fra russiske myndigheter er imidlertid uten sidestykke.

Helt typisk for et autoritært regime, sa Telegram-sjefen Pavel Durov om masseblokkeringen tirsdag:

– Dette vil gå ut over livskvaliteten til 15 millioner russere, svarer Durov på Vkontakte.

– Terrortrusselen mot Russland vil være den samme siden terrorister kan bruke en rekke andre krypterte kommunikasjonskanaler, mener den russiske Telegram-grunnleggeren.

I løpet av dagen fikk samtidig Telegram 270.000 flere brukere i Russland, ifølge MK.ru.

Forholdene på det russiske internettet «Runet» ble beskrevet som kaotiske tirsdag etter hvert som stadig flere populære nettsteder fikk problemer.

– Roskomnadzor ser på dette som sannhetens øyeblikk, og en sjanse til å vise sin effektivitet. Men den digitale motstanden holder fortsatt stand, skriver avisen Republic.