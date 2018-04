Theresa May kan bli presset til å bryte viktig brexit-løfte

Theresa May har gjort det klart gang på gang: Som en del av brexit skal britene forlate EUs tollunion slik at landet får full kontroll over sin egen handelspolitikk og kan inngå handelsavtaler rundt omkring i verden.

Men nå er den britiske statsministeren under press til å godta det motsatte: at Brussel styrer britisk handelspolitikk uten at britene selv har noen som helst innflytelse.

Det får noen av brexit-forkjemperne til å se rødt.

– Å forlate EU uten å forlate tollunionen ville være det verste fra begge verdener – verre enn fullt EU-medlemskap, skriver Daniel Hannan, en EU-skeptisk konservativ EU-parlamentariker på Twitter.

Må forhandle sammen

Som EU-medlem har britene vært bundet av EUs tollunion. Den fjernet all toll innad i EU og sørget for at varer kunne flyte uhindret mellom unionens medlemsland. I stedet ble det opprettet en felles ytre tollgrense. Nordmenn, som ikke er med i tollunionen, støter på denne tollgrensen på reiser til og fra EU-land.

Tollunionen binder samtidig alle medlemmene til å forhandle frem handelsavtaler som én stor blokk. Dermed må hvert enkeltland rette seg etter det EU som helhet bestemmer på handelsområdet. I Storbritannia mente brexit-forkjempere at EUs politikk var altfor lite ambisiøs, og at de kunne forhandle frem flere og bedre avtaler på egen hånd.

Streiker og protester har ikke stoppet Macron: Nå endrer han Frankrike i turbofart.

– Må innse realitetene

Men nå brygger det altså opp til kamp. Det britiske arbeiderpartiet kunngjorde allerede i februar at de var for fortsatt medlemskap i en tollunion med EU.

Et stort flertall i The House of Lords, det britiske overhuset, stemte i forrige uke for å beholde en tollunion med EU. Spørsmålet er nå hva som skjer i underhuset de kommende ukene og månedene. Flere i Mays eget parti antyder at de vil motsette seg henne og stemme med opposisjonen.

– Alle må innse realitetene. Å forlate tollunionen uten at en ny ordning er på plass, er skadelig for britisk næringsliv, skadelig for arbeidsplassene, skadelig for velstanden og skadelig for fredsprosessen i Nord-Irland, uttaler Anna Soubry, et EU-vennlig, konservativt parlamentsmedlem.

Mens britene er på vei ut, rister naboene på hodet. Her er landet som fortsatt elsker EU.

Nord-Irland skaper trøbbel

Grenseoppgangen mellom Irland og Nord-Irland seiler opp som det viktigste argumentet for dem som vil ha en tollunion. Denne grensen er i dag for alle praktiske formål helt usynlig. Varer, tjenester og mennesker flyter fritt over grensen som følge av at begge land er med i EUs indre marked og EUs tollunion - og fordi de har en egen avtale om passfrie grensekrysninger.

Samtidig som Theresa May har lovet å forlate tollunionen med EU, har hun lovet at det ikke skal komme en ny «hard» grense mellom Irland og Nord-Irland. Frykten er at grensevakter og kontrollposter langs denne omstridte grensen vil åpne gamle sår og i verste fall utløse en ny bølge av vold.

Hvordan May skal få oppfylt begge sine ønsker, har imidlertid få kunnet gi noe klart svar på, og kritikerne mener det er en umulighet.

Den britiske regjeringen har luftet ideen om at de kan sikre vareflyten ved å kreve inn toll i Storbritannia på vegne av EU, men en slik løsning er blitt blankt avvist av Brussel. Det konservative magasinet The Spectator skriver at det selv i den britiske regjeringen er ministre som avfeier ideen som «ellevill og ugjennomførbar».

NATO tar farvel med vannlekkasjer, trengsel og forfall. Dette er alliansens gigantiske nye hovedsete.

– På vei mot tollunion

Statsminister Mays talspersoner holder fast ved at planen om å forlate tollunionen fortsatt er hennes offisielle politikk. Det er imidlertid usikkert om hun har den støtten hun trenger.

Financial Times skriver at ti konservative parlamentarikere allerede har undertegnet en lovtekst som tar til orde for å bli i en tollunion. Dermed er de nære å kunne danne flertall sammen med opposisjonen i parlamentet.

Analyseselskapet Eurasia group tror den britiske regjeringen til slutt må gi etter.

«Det virker mer og mer sannsynlig at May er på vei mot en form for tollunion», slår de fast i en analyse.