Nord-Korea har avfyrt et ballistisk missil

Raketten ble, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, skutt opp onsdag morgen lokal tid, tirsdag kveld norsk tid.

Det var Yonhap som først siterte kilder i Sør-Koreas øverste militære ledelse om oppskytingen. Amerikanske myndigheter bekrefter prøveoppskytingen, ifølge Reuters.

Ifølge Pentagon har USA konstatert at Nord-Korea avfyrte det man tror var en interkontinental ballistisk missil, skriver AP.

Nyhetsbyrået melder at statsminister Shinzo Abe har kalt sammen det japanske kabinettet til et krisemøte etter hendelsen.

Oppskytingen skjedde fra et område nord for den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, ifølge Sør-Koreas militære.

Første utskyting siden september

Tirsdag meldte både Sør-Korea og Japan at landene hadde sett tegn til at Nord-Korea planla å prøveskyte nok et langtrekkende missil.

Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

Nord-Korea har ikke skutt opp noen raketter siden midten av september. Men tirsdag meldte både Sør-Korea og Japan at de hadde sett tegn til at Nord-Korea planla å prøveskyte nok et langtrekkende missil.

KCNA / Reuters

Truer og skjeller ut hverandre

Pressetalskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus opplyser at president Donald Trump ble orientert om rakettoppskytingen mens raketten fortsatt var i luften.

For vel to måneder siden, da Trump den 19. september holdt en tale i FN, advarte han: Hvis Nord-Korea truer USA eller dets allierte, vil Washington ikke ha noe annet valg enn å «totalt ødelegge Nord-Norea».

Trump omtalte Kim Jong-un i spydige ordelag, han kalte ham blant annet «rocket-man». Nord-Koreas leder skal ha svart med å kalle Trump for en «mentalt forstyrret US senil gubbe». Det skriver The New York Times.

Noen dager senere skrev Trump, på Twitter, at Kim Jung-un «åpenbart er en gal mann som ikke har noe imot å sulte og drepe sitt eget folk».

Trump la til at Nord-Koreas leder vil «bli testet som aldri før».

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og har innført en rekke sanksjoner mot landet.

3. september prøvesprengte Nord-Korea det landets myndigheter hevder var en hydrogenbombe. 15. september prøveskjøt de et missil 3.700 kilometer over den japanske øya Hokkaido og ut i Stillehavet.