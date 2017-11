Yonhap: Nord-Korea har avfyrt et ballistisk missil

Raketten ble, ifølge Yonhap, skutt opp onsdag morgen lokal tid. Oppskytingen skjedde fra et område nord for Pyongyang, ifølge Sør-Koreas militære.

Også Japans statsministers kontor har bekreftet oppskytingen, skriver The New Yrok Times.

Tirsdag meldte både Sør-Korea og Japan at landene hadde sett tegn til at Nord-Korea planla å prøveskyte nok et langtrekkende missil.

Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og har innført en rekke sanksjoner mot landet.

3. september prøvesprengte Nord-Korea det landets myndigheter hevder var en hydrogenbombe. 15. september prøveskjøt de et missil 3.700 kilometer over den japanske øya Hokkaido og ut i Stillehavet.