Conway sier at hun selv har blitt utsatt for et seksuelt overgrep

Samtidig sa hun at kvinners sinne over slik oppførsel ikke bør påvirke Kavanaughs nominasjon til amerikansk høyesterett.

Uttalelsene fra spesialrådgiveren i Donald Trumps regjering kom under CNN-programmet «State of the Union» søndag. Der sa Conway at Kavanaughs motstandere feilaktig politiserer nominasjonen hans og gjør det til «et møte i metoo-bevegelsen».

Hun hevdet at mediene og andre ofte behandler ofre annerledes «ut ifra politikken deres».

– Jeg er empatisk overfor ofre for seksuelle overgrep, seksuell trakassering og voldtekt. Jeg er selv et offer for seksuelle overgrep, sa Conway, uten å utdype videre.

– Men jeg forventer ikke at dommer Kavanaugh eller Jake Tapper eller Jeff Flake eller noen andre holdes ansvarlig for det. Du må holdes ansvarlig for din egen oppførsel, sa Conway.

Kavanaugh er blitt anklaget av tre kvinner for overgrep på begynnelsen av 1980-tallet, da både de og han var tenåringer. Conway deltok i CNN-programmet for å forsvare Kavanaugh mot anklagene.

Rådgiveren har tidligere beskrevet anklagene mot Kavanaugh som «en omfattende konspirasjon fra venstresiden».