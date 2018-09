To haiangrep på ett døgn i Australia

Den 46 år gamle kvinnen er kritisk skadet og kjemper nå for livet, mens jentas tilstand er alvorlig etter haiangrepene, som skjedde med under et døgns mellomrom.

Begge ble bitt i benet mens de svømte ved øygruppen Whitsundays (Pinseøyene) nordøst i Australia. Kvinnen var om bord i en yacht i området da hun la på svøm. Kort tid etter ble hun bitt i øvre del av venstre ben.

– Vi behandler nå jenta som har fått en betydelig benskade, opplyste ambulansen på Queensland torsdag.

Haiangrep har økt ved øygruppen etter at vannsport ble mer populært, og fisk som haien spiser, oppholder seg nærmere land. Nå har lokale myndigheter advart lokalbefolkningen og ferierende om å ikke svømme i området.