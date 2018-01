Valget 24. september gikk slik: CDU/CSU 33 prosent, SPD 20,5 prosent, Alternative für Deutschland 12,6 prosent, FDP (liberale) 10,7 prosent, venstrepartiet Die Linke 9,2 prosent og De grønne 8,9 prosent.

Mindretallsregjering er så godt som utenkelig i Tyskland, så Merkel forsøker derfor å danne en flertallsregjering. Sosialdemokratene sa i utgangspunktet nei til samarbeid. Derfor forhandlet CDU/CSU med FDP og De grønne i flere uker, men forhandlingene brøt sammen.

Da grep presidenten inn, for første gang i tysk etterkrigshistorie, og innkalte alle partilederne til samtale. Siden har SPD og CDU/CSU hatt sonderingssamtaler og blitt enige om innholdet i et 28 siders dokument som skal tjene som utgangspunkt for eventuelle videre forhandlinger.

Søndag avholder sosialdemokratene ekstraordinært landsmøte der de skal avgjøre om de går inn i reelle forhandlinger.

Hvis alt går på skinner, kan Tyskland få en ny regjering før påske.