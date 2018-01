Fengslet visepresident fratas embetet i Ecuador

Glas er den høyest rangerte latinamerikanske politikeren som så langt er dømt i korrupsjonsskandalen rundt det brasilianske entreprenørselskapet Odebrecht.

I desember ble 48-åringen dømt til seks års fengsel for å ha mottatt 13,5 millioner dollar fra Odebrecht.

Visepresidenten hevder fortsatt han er uskyldig og sier dommen blir anket. Det er likevel ikke nok til å redde jobben hans.

Grunnloven sier nemlig at dersom visepresidenten er ute av stand til å utøve sitte embete i mer enn tre måneder, anses vedkommende for å være permanent ute av stand til å gjøre jobben.

Da Glas ble dømt i desember hadde han allerede sittet i varetekt siden 2. oktober. Dermed når han tremånedersgrensen ved midnatt tirsdag lokal tid.

Generalsekretæren i Ecuadors regjeringsparti bekrefter at Glas automatisk vil miste jobben når klokken er slagen. Parallelt med at klokken ubønnhørlig har tikket mot avsettelse for visepresidenten, vedtok nasjonalforsamlingen få dager etter dommen å starte en separat prosess for å få ham avsatt. Det ville kreve en dom i forfatningsdomstolen i tillegg til et vedtak i både et kongressutvalg og i kongressen som helhet.

I stedet sørger altså grunnloven for visepresidentens sorti før kongressen rekker å kaste ham.

Fungerende visepresident Maria Vicuna og landbruksministrer Eva Garcia trekkes fram som de mest sannsynlige arvtakerne etter Glas.