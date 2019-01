Uvær på vei til Thailand

Stormen er ventet å treffe land torsdag og kan føre til vindhastigheter tilsvarende full storm. Uværet vil trolig ramme turistperler som Phuket, Koh Samui og Krabi, skriver Al Jazeera.

De mest utsatte områdene kan få opptil 200 millimeter regn i løpet av ett døgn.

Stormen er ventet å bli den mest alvorlige som har rammet landet siden «Harriet» i 1962, ifølge Seree Supratid, klimaforsker ved Rangsit-universitetet. Da mistet 900 mennesker livet.

– Denne har en annen retning og vil ramme større områder. Skadene kan derfor bli større enn det vi så under Harriet, sier Supratid til nettavisen Khaosod English.

Det meteorologiske instituttet i Thailand har derfor sendt ut farevarsler for flere områder for de to neste dagene, blant annet den norske feriefavoritten Krabi.