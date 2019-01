USA og Israel har forlatt UNESCO

Selv om det primært er en formalitet at de to landene ikke lenger vil være med i UNESCO, er det et slag mot organisasjonen USA var med på å grunnlegge etter andre verdenskrig. Trump-administrasjonen varslet allerede i oktober 2017 at USA ville trekke seg ut, og Israels statsminister fulgte raskt etter.

Israels FN-utsending Danny Danon sa tirsdag at landet «ikke vil være medlem i en organisasjon hvis mål er å handle bevisst imot oss og som har blitt et verktøy for manipulasjon fra våre fienders side». USA har krevd «fundamentale reformer» i organisasjonen som kanskje er best kjent for å ivareta verdens kulturarv.

UNESCO jobber også for bedre utdannelse for jenter og for å fremme kunnskap om holocaust og forsvare ytringsfriheten.

Utmeldingen vil ikke ha noen særlig økonomisk effekt, ettersom både USA og Israel sluttet å betale inn til UNESCO allerede i 2011 etter at Palestina ble tatt opp som medlem i organisasjonen.

USA har trukket seg ut en gang tidligere. I 1984 mente president Ronald Reagan at organisasjonen var korrupt og dårlig styrt og ble brukt til å fremme sovjetiske interesser. Først 19 år senere, flere år etter Sovjetunionens fall, var amerikanerne tilbake i folden.