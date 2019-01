Trumps «shutdown» har vidtrekkende konsekvenser

Nedstengningen trådte i kraft 22. desember da budsjettet ble blokkert av president Donald Trump. Han nekter å vedta noe budsjett som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico.

Dermed blir stadig flere offentlige tjenester rammet. I tillegg til at 800.000 amerikanere denne uken risikerer å gå uten lønn, har nedstengningen konsekvenser for mange andre samfunnsfunksjoner.

Carlos Barria / AP NTB scanpix

Tirsdag holdt presidenten en direktesendt appell der han understreket viktigheten av å få bygget grensemuren. I talen sa han at situasjonen ved grensen mot Mexico er en «humanitær katastrofe og en nasjonal sikkerhetskrise».

Søppel og fulle doer

Søppel hoper seg opp i amerikanske nasjonalparker, der statlig ansatte ikke er på jobb. Noen steder er de erstattet av frivillige.

I tillegg til at ingen tømmer søpla, er det flere steder heller ingen som tømmer toalettene.

Andrew Harnik

Til forskjell fra tidligere nedstengninger har noen nasjonalparker holdt åpent, selv uten vakthold for å passe på sikkerheten.

De berømte Smithsonian-museene og National Zoo i Washington har vært stengt for allmennheten siden 2. januar, men noen ansatte møter fortsatt opp for å mate dyrene.

Stengte innvandringsdomstoler

Nedstengningen har også ført til at de fleste innvandringsdomstolene har måttet innstille virksomheten.

Ashley Tabbador, som er president for den nasjonale foreningen for innvandringsadvokater (NAIJ), sier at mange av deres dommere er tatt ut i både lønnet og ulønnet permisjon.

Ifølge CNN skal det være snakk om mer enn 300 dommere som har blitt nødt til å utsette sine saker. Det tar ofte flere år før slike saker blir tatt opp på nytt.

David Zalubowski

– Det er en ironi i å stenge innvandringsdomstolene når hele nedstengningen handler om en innvandringssak. Rettssystemet burde ikke bli brukt som et politisk verktøy, sier Tabbador til DPA.

Mens president Trump har forsøkt å slå hardt ned på ulovlig innvandring har etterslepet av innvandringssaker økt kraftig.

Ved utgangen av november sto over 800.000 innvandringssaker på vent. Det er en økning på nesten 50 prosent siden januar 2017, ifølge Syracuse-universitetet, som lager offentlige rapporter basert på statistikk fra justisdepartementet.

Truer hjelp til fattige mødre og deres barn

Noen matprogrammer fra landbruksdepartementet står i fare for å bli stoppet om nedstengningen fortsetter.

Blant de truede er et ernæringsprogram for kvinner og barn. Dette tilbyr hjelp til kosthold og næring til mer enn sju millioner mødre med lav inntekt og barna deres.

I en uttalelse skriver lederen for det nasjonale hjelpeprogrammet, Douglas Greenaway, at en forlenget nedstengning kan føre til betydningsfulle helsekonsekvenser om spedbarn og små barn mister tilgangen på næringsrik mat og livsviktig ammehjelp.