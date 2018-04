Trump setter inn soldater langs grensen mot Mexico

– Vi skal gjøre ting på militært vis. Inntil vi kan ha muren på plass og tilstrekkelig sikkerhet, må vi vokte grensen vår med soldater, sa Trump under et møte med ledere fra de tre baltiske landene i Det hvite hus tirsdag.

Trump sa han har diskutert en slik løsning med forsvarsminister Jim Mattis.

– Vi har egentlig ikke gjort det før, og i hvert fall slett ikke mye, la han til.

Presidenten rettet uttalelsene mot forgjengeren Barack Obama.

– President Obama innførte endringer som i virkeligheten fjernet grensen, sa Trump, uten å utdype videre.

Trump har rast mot Mexico for å la latt rundt 1.500 demonstranter fra Mellom-Amerika ta seg gjennom Mexico fra landets sørligste delstat Chiapas og frem til den amerikanske grensen i nord, i håp om å slippe inn i USA og søke asyl. Denne formen for demonstrasjon har pågått ved påsketider hvert år de siste fem årene. Denne «karavanen» er bevis for at det trengs en grensemur, mener presidenten.

– Hvis de når grensen vår som er så svak og patetisk, så er det som om vi ikke har noen grense i det hele tatt. Vi trenger en mur som er rundt 1.100-1.300 kilometer lang, sa Trump under tirsdagens møte.