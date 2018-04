Zuckerberg legger seg flat: «Det var min feil, og jeg er lei meg»

«Vi hadde ikke en bred nok tilnærming til vårt ansvar, og det var et stort feiltrinn. Det var min feil, og jeg er lei meg», sier Zuckerberg i en skriftlige uttalelsen.

Uttalelsen er sendt til den amerikanske Kongressen hvor Zuckerberg skal utspørres tirsdag og onsdag. Høringen kommer etter Facebooks håndtering av data om 87 millioner brukere, som analyseselskapet Cambridge Analytica fikk tilgang til.

Dette er Cambridge Analytica-saken: Privat informasjon om flere millioner Facebook-brukere på avveie

Vil påvirke lønnsomheten

CNBC har publisert hele uttalelsen til Facebook-sjefen, som erkjenner at han og selskapet har gjort store feil.

Zuckerberg innrømmer et «stort feiltrinn» i håndteringen av Cambridge-Analytica-saken. Han varsler at det er gjort og vil gjøres store tekniske endringer.

«Jeg har instruert våre ansatte til å investere så mye i sikkerhet - på toppen av de andre investeringene vi gjennomfører - at det vil påvirke vår lønnsomhet betydelig i tiden fremover. Men jeg ønsker å være klar på hva som er vår prioritet: å beskytte samfunnet vårt, som er viktigere enn å tjene mest mulig», sier han i uttalelsen.

«Vi har et ansvar for å sikre oss om at det som skjedde med Kogan og Cambridge Analytica ikke skjer igjen», skriver Facebook-grunnleggeren.

«Jeg grunnla Facebook, jeg leder det, og jeg er ansvarlig for det som skjer», sier han.

Flere kan være rammet av datainnsamling på Facebook: – Trolig bare toppen av isfjellet

Zuckerberg: «Vi var for trege»

Mandag får 87 millioner Facebook-brukere beskjed om at deres personlige informasjon kan være innhentet av analyseselskapet Cambridge Analytica.

Zuckerberg innrømmer at selskapet har sviktet ikke bare i Cambridge Analytica-saken, men også for å hindre falske nyheter, hatefulle ytringer og disruptive myndighetskampanjer.

«Det vil ta noe tid å stake ut alle endringene vi trenger å gjøre, men jeg er forpliktet til å gjennomføre det», står det i uttalelsen til Facebook-sjefen.

Russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, trekkes frem av utfordringer selskapet burde ha reagert raskere på.

«Vi var for trege med å oppdage og svare på den russiske innblandingen, og vi jobber hardt for å forbedre oss», skriver han.

Han sier i uttalelsen at selskapet vil jobbe med myndighetene for å forstå i hvor stor grad russerne blandet seg inn i det amerikanske valget.

«Det er ingen tvil om at vi burde lagt merke til den russiske innblandingen tidligere».