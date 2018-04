Drapsbølge i London – Over 50 personer drept hittil i år

Seks personer, fem av dem tenåringer og den yngste bare 13 år, er på sykehus etter ulike knivangrep i London torsdag.

Onsdag ble en 18-åring stukket i hjel nordøst i London, og to dager tidligere ble en 16-åring og en 17-åring skutt og drept, i to separate hendelser øst i London, bare en drøy kilometer fra hverandre, skriver The Guardian.

Siden nyttår er 55 personer drept i London. Mange av ofrene var i tenårene eller unge, mange var unge menn med minoritetsbakgrunn, og over halvparten av ofrene ble drept med kniv, ofte på åpen gate. Det viser en kartlegging avisen har gjort av de 50 første drapene.

Til sammenligning var det 116 drap i hele 2017, hvis terrorangrep holdes utenfor statistikken. Det er 13 år siden sist antallet drap var like høyt som i år.

Denne uken svarte Londons politisjef Cressida Dick med å sette inn en egen innsatsstyrke på 120 politifolk mot drapsbølgen. Denne helgen ble i tillegg 300 ekstra politifolk satt inn på gaten. Londons ordfører Sadiq Khan har varslet at det skal settes av 15 millioner pund i budsjettet for å bekjempe vold.

Alle bilder er frigitt av Metropolitan Police

Skutt på åpen gate

Tanesha Melbourne, den 17-årige jenta som ble skutt mandag, pratet med venner på gaten da hun ble skutt utenfor kjærestens hus. Den foreløpige hypotesen er at hun var et tilfeldig offer for gjengvold.

Ifølge London Evening Standard skal en lokal gjeng i Tottenham, nordøst i London, ha tatt på seg skylden for drapet gjennom en post på billeddelingstjenesten Instagram. Mange av drapene i år knyttes til gjengvirksomhet både av politiet og ulike medier.

Stefan Rousseau, AP

Israel Ogunsola, 18-åringen som ble drept onsdag, syklet for å møte venner da han ble angrepet med kniv noen hundre meter fra hjemmet sitt.

– Blodbadet må stanse. Londons gater er så farlige, unge mennesker blitt slaktet hver dag. Hvis mer «stopp og ransak» må til, så får det heller være. Vi må løse dette problemet, og myndighetene må gjøre mer, sier guttens far, ifølge London Evening Standard.

Vil ransake flere tilfeldig på gaten

«Stopp og ransak», som faren viser til, er en praksis hvor politiet gjennomfører hyppige og tilfeldige ransakinger etter våpen på gaten.

Alle bilder er frigitt av Metropolitan Police

Praksisen, som var mye brukt på 90- og 00-tallet, har møtt kraftig kritikk i en årrekke. Mange mener at spesielt innbyggere med minoritetsbakgrunn rammes i uforholdsmessig stor grad og at det forsurer dialogen mellom politi og innbyggere.

Den sentrale Labour-politikeren Diane Abbott er blant kritikerne. Hun påpekte denne uken at tiltaket i liten grad egentlig har vært effektivt.

– Sannheten er at politiet i hovedsak fant bare mindre mengder narkotika da de drev med dette, sa hun.

De 120 ekstra politifolkene som settes inn, skal imidlertid være til stede i nabolagene – også for å utføre ransakninger på gaten, men på en smartere måte enn før – varsler politisjefen i London denne uken. Hun så seg også nødt til å offentlig slå fast at politiet ikke har mistet kontrollen.

Alle bilder er frigitt av Metropolitan Police

Peker på budsjettkutt gjennom flere år

Victor Olisa var i en årrekke av det britiske politiets mest kjente ledere med minoritetsbakgrunn. Etter 35 år i politiet, de 27 siste av dem i London, la han i fjor opp.

I et intervju i The Guardian advarer han om at budsjettkutt gjennom flere år er en utløsende årsak til det som nå skjer. Han påpeker at London-politiet, som historisk er kjent for sin tydelige tilstedeværelse på gaten gjennom fotpatruljer, den siste tiden er blitt usynlige.

– Folk forteller at de ikke lenger ser og møter politiet i nabolagene sine. Mange jeg har pratet med, forteller at det virker som politiet har mistet kontrollen, sier han.

Også Londons ordfører trekker frem budsjettkutt, både til politiet og til forebyggende ungdomsarbeid, som en underliggende årsak i et intervju med BBC lørdag.