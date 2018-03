USA legger frem forbud mot våpentillegg

Dette kommer samme kveld som det foregår en landsdekkende protest for å kreve strengere våpenkontroll. Justisdepartementets foreslåtte lov vil gjøre at over en halv million solgte bump stocks kan bli levert inn eller ødelagt.

Flere bump stocks ble blant annet brukt av Las Vegas-skytteren som tok 58 liv og skadet over 850 mennesker i fjor høst.

Forslaget innebærer at man i en 90 dager lang periode kan komme med innspill til loven før den blir vedtatt, bekrefter USAs president Donald Trump.

– Vi vil forby alle enheter som kan gjøre lovlige våpen til ulovlige maskinvåpen, skriver presidenten på Twitter.

Ifølge AP er det ventet at forslaget vil danne grunnlag for lange kamper mot våpenprodusentene i domstolene, mens bump stocks fortsatt er på markedet.